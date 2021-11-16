Üstel: Sağlık Bakanlığı bütçesi yetersiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Girne Milletvekili, Sağlık eski Bakanı Dt Ünal Üstel, katıldığı bir TV programında KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçe hakkında konuştu.

Ünal Üstel, Sağlık Bakanı olduğu dönemde 130 milyonluk bütçeyi yetersiz bulduğunu ve onaylamadığını belirterek, göreve yeni gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ise bütçeyi onayladığını söyledi.

Üstel, sağlığa ve eğitime yeterli bütçe ayrılması gerektiğini savundu.

İlaçta büyük sıkıntı olduğunu ve ilaç için ayrılan 100 milyon TL’nin, Temmuz ayında bittiğini anlatan Üstel, “Ekim ayında geldiğimiz noktada ise ilaca 130 milyon TL harcandı. Piyasaya 10 milyon TL borç var. Sağlık Bakanlığı’na ayrılan 100 milyon TL bittiği için Maliye Bakanı bize para ödemiyor” dedi.

Özellikle kanser ilaçlarında büyük bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Üstel, “130 milyon TL bütçeye ben nasıl 'evet' diyeyim. Ali Pilli ise imzalamadığım bütçeyi imzaladı ve görüşülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

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16/11/2021 12:54