“Üstel saraya” diyenler şimdi nerede?

29 MİLLETVEKİLİ İLE HIZLA İCRAATA BAŞLAMASINI BEKLEDİĞİMİZ İKTİDAR, ŞU ANDA MECLİSİ TOPLAMAKTAN ACİZ, YASA YAPMAKTA KISIR BİR HALE GELDİ BİLE… ÜNAL ÜSTEL YÜZDE 65 İLE KURULTAYDAN ÇIKIP, İKTİDARA YÜZDE 5 İLE BİLE BAŞLAYAMADI, MECLİS BAŞKANINI BİLE SEÇEMEDİ

ÜSTEL BU OPERASYONUN SUCUOĞLU, TÖRE, EVREN YA DA ÖZTÜRKLER’E DEĞİL, KENDİSİNE YAPILDIĞINI ANLADIĞI GÜN DEĞİŞİM BAŞLAYACAK. YOKSA BÖYLE İLÇE İLÇE GEZİP ALKIŞ DUYARAK HAYATINA DEVAM EDECEK. “ÜSTEL SARAYA” DİYENLER ŞİMDİ NEREDE?

Oldukça karanlık dönemlerden geçen Kıbrıs Türk Siyaseti, hiç bu kadar utanılacak, aciz, vasat ve çaresiz bir duruma düşmemişti. Bizzat milletvekilleri tarafından ülke siyaseti bu lağım çukuru içerisine atıldı, işin enteresan tarafı hiç kimse sorumluluk almak istemiyor

Bizzat iktidar milletvekilleri, en az altı kişi, kendi aralarında organize olarak adım adım Ünal Üstel Hükümeti’ni çıkmaza sürüklediler. 29 milletvekili ile kendi meclis başkanını seçemeyecek duruma getirdiler. Hiçbir şey olmamış gibi de hayatlarına devam ediyorlar

Uzun yıllardır anlatmaya çalıştığımız da bu aslında. İktidarın şımarık milletvekilleri, kişisel ikbal ve kişisel çıkar hesaplarını toplumsal çıkarların önüne koyuyorlar. Sabahtan akşama kadar ihale takip edip yandaşlarını istihdam etmek için fırsat kovalayanlar, makama gelemeyince ülkeyi bu hale sokmaktan çekinmiyorlar

Sürece baktığımda her şey, Ünal Üstel’in kurultaydan yüzde 65 gibi çok güçlü bir oyla çıkmasıyla başladı. “Sen kurultaydan yüzde 65’le çıkıp, üzerine de yandaşların “cumhurbaşkanlığı” hayali kurmaya başladı, öyle mi? Oysa sen meclis başkanını bile bile seçemeyen bir konumdasın şimdi”

Yaşananları bundan bağımsız okursak, doğru bir sonuca varamayız. İçerisinde cumhurbaşkanlığı sarayının da olduğu güç ve iktidar kavgaları ülkeyi bu noktaya getirdi. Bir yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, iktidar Partisi UBP pozisyon almaya çalışıyor

Size iki soru soracağım: Ünal Üstel kurultaydan çıktığı gibi güçlü mü şimdi? UBP‘nin cumhurbaşkanı adayı olabilecek kadar güçlü bir pozisyona sahip mi artık? Bir soru daha sorayım: Ünal Üstel etrafında güç gösterisi yapanlar, şimdi o aynı havaya sahip mi?

Bu sorulara istediğiniz cevabı verin. Ancak gerçek olan şu ki Ünal Üstel’in süreci yönetme konusundaki tereddütleri kişisel ikbal ve çıkar hesabı yapanları güçlü bir pozisyona getirdi. Basit bir hesap yaparak, hükümetin güvenilirliğini ve gücünü sorgulattılar

Hangi hatayı yaptı mesela Ünal Üstel? Bence en büyük hatası kurultay biter bitmez genel sekreterini ve merkez yönetim kurulunu hemen seçmeliydi. Yapmadı. Türkiye’de Galatasaray maçına gitmek, Başbakan açısından daha önemliydi sanki. Muhalifleri bu zamanı daha iyi kullandı

Ünal Üstel şimdi istediği genel sekreteri de seçemez, istediği merkez yönetim kurulunu da oluşturamaz. Resmen meclis seçimleri üzerinden başbakan Ünal Üstel’e meydan okundu. Ve ne kötüdür ki bu meydanı okuyanlar, şimdi Ünal Üstel’den daha güçlü bir konumda

Ünal Üstel bunu anladığı gün, ya yeniden bir oyun kurmak için gücünü ortaya koyacak, ya da “nasıl olsa birileri benim yerime seçim olmasını istemiyor, o nedenle ben nereden baksanız iki yıl daha başbakanım. Memleketinde ne hali varsa görsün” rahatlığı devam edecek

Ama bu rahatlığın topluma hiçbir faydası yok. Bence Ünal Üstel‘e de yok. Ulusal Birlik Partisi’ne de yok. 29 milletvekili ile hızla icraata başlamasını beklediğimiz iktidar, şu anda meclisi toplamaktan aciz, yasa yapmakta kısır bir hale geldi bile…

Bu tabloda muhalefeti suçlamak için artık çok geç. Sürecin başında Ünal Üstel, CTP liderliği ile parti içindeki bu durumu konuşup yardımlaşma isteseydi, muhalefet bunu reddetmiş olsaydı, bunu anlardım. Ama 29 milletvekili ile 26 evet alamamak gerçek anlamda bir acizlik göstergesi

Şimdi bizi büyük bir kaos bekliyor. İktidar meclisi toplayacak ama muhalefet meclis başkanını yok hükmünde ilan etti bile. Muhalefet meclis başkan yardımcısı adayı göstermeyecek, iktidar bunu kendi içerisinden seçmenin yollarını arayacak. Bizler de demokrasinin aldığı bu yarayla baş başa kaldık bile

Bana göre esas sorun Ünal Üstel’in otoritesi ve liderliğinin aldığı yaradır. Bu tabloda hükümetin bütçesini geçirmesi, üstelik kabinede yeni değişiklikler yapması artık çok uzak bir ihtimal. Çünkü öncesinde aşması gereken daha büyük sorunlar var. Gerçekten vatandaşa yazık…