Üstel: Sendikalarımızın görüşleri bizim için önemli

Başbakan Ünal Üstel, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ile devam etti...

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Üstel’e hitaben “ Sizi ağırlamaktan mutlu olduk, bizleri onurlandırdınız” dedi.

UBP’nin büyük bir siyasi oluşum olduğuna işaret eden Metin Atan, kurultayın genel seçim havasında geçtiğini ifade etti.

Üstel’in ziyaretinden mutluluk duyduklarını yineleyen Atan, Üstel’in manifestosunu yakından izlediklerini, ziyaretle detayları öğrenme fırsatı bulacaklarını kaydetti.



ÜSTEL: SENDİKALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Başbakan Ünal Üstel de “ Hükümete geldiğimiz günden beridir tüm kesimlerle diyalog kapılarımızı açık tuttuk” dedi ve KAMU-SEN ile iyi bir diyalog yakaladıklarını hatırlattı.

Üstel, “ Sendikalarla diyalog içerisinde ve hep yapıcı olduk” dedi.

Kamu çalışanlarının alım gücünü artırmak için önemli adımlar attıklarını hatırlatan Üstel, “ Vergi düzenlemeleri ile kamu çalışanlarımızın maaşlarına katkı sağladık. Göç yasası diye bilinen yasada gerekli düzenlemeleri yaptık. Hayat pahalılığı ödenekleri noktasında önemli adımlar attık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için ortalama önemli maaş iyileştirmeleri yaptık.Söz verdik asgari ücrette vergiyi sıfırladık. Yaptığımız artışlarla, asgari ücreti AB ortalamalarına çıkardık. Tüm bunların yanında sağladığımız siyasi istikrarla yıllardır yarım kalan pek çok projenin gerçekleşmesini sağladık”ifadelerini kullandı.