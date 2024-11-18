Üstel: Şimdi bütçeyi geçirerek halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme zamandır

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçimleri konusunda, siyasi değil toplumsal çıkarlarına öncelik vererek bir adım attıklarını, sürecin sonunda Meclis Başkanı'nın hiç bir tartışmaya mahal vermeksizin seçildiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Üstel, “Yaşanan tüm olumsuzluklara, ortaya konan tüm siyasi oyunlara rağmen bugün tek yürek olarak bu sorunu da bitirmiş durumdayız. Şimdi hizmet etme zamandır. Şimdi meclisimizi çalıştırma zamandır. Şimdi bütçeyi geçirerek halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme zamandır. Şimdi çalışma zamandır.” ifadelerini kullandı.

Üstel’in Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı seçimlerine ilişkin açıklaması şöyle:

“Sevgili kardeşlerim;

Bu sabah, Meclisimizin yasama çalışmalarını engelleyen ve günlerdir devam eden sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik, siyasi çıkarları değil, toplumun çıkarlarını önceleyerek samimi bir adım attık.

Ortaya koyduğumuz duruş, hukuki bir görüşün değil, halkı önceleyen siyasi bir duruşun ifadesiydi.

Partimiz ve Meclis Başkanımız, ülkemizin ivedi ihtiyacı olan bütçe görüşmelerinin başlaması, bütçenin tamamlanması ve halkımıza hak ettiği hizmetin verilmesi adına geriye doğru değil, tam tersine sorunun çözümüne katkı sağlayacak ileriye, çözüme ve geleceğe doğru önemli bir adım atmıştır.

Yaşanan bu sürecin sonunda, Sayın Meclis Başkanımızı yeniden aday göstererek ve ortaya güçlü bir irade koyarak hiç bir tartışmaya mahal vermeksizin meclis başkanımızı seçmiş durumdayız.

Bu noktada gerek parti grubuma gerekse hükümet ortaklarımızın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Sürecin siyasi bir süreç olduğunu, bu süreçte siyasi tavırların etkili olduğunu defalarca vurgulamıştım.

Yaratılan tüm sıkıntılara rağmen iktidar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, halkımıza daha fazla zaman kaybettirmemek adına Meclis Başkan Yardımcısına da ilk turda ihtiyacı olan desteği vererek onu da seçmiş durumdayız.

Bu Ulusal Birlik Partisinin samimiyetini ve siyasi teamüllere olan saygısının da açık bir kanıtı olmuştur.

Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum.

Yaşanan tüm olumsuzluklara, ortaya konan tüm siyasi oyunlara rağmen bugün tek yürek olarak bu sorunu da bitirmiş durumdayız.

Şimdi hizmet etme zamandır.

Şimdi meclisimizi çalıştırma zamandır.

Şimdi bütçeyi geçirerek halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme zamandır. Şimdi çalışma zamandır.

Bu vesileyle Meclis Başkanlık Divanına seçilen tüm milletvekillerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”