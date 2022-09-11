Üstel: Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uyumlu şekilde hareket edeceğini, Kıbrıs sorunu konusunda Tatar’a tam destek olacaklarını söyledi.

Divan tarafından Genel Başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel "Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyeceğiz. Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uyumlu şekilde hareket edeceğini, Kıbrıs sorunu konusunda Tatar’a tam destek olacaklarını söyledi.

Seçimlerde halkın UBP’ye hükümet etme görevi verdiğini dile getiren Üstel, zor bir dönemden geçildiğini ancak UBP’nin zorluktan kaçmadığını kaydetti.

- “Bugün bize dil uzatanlar dün bu göreve ortak olmaları için çağrı yaptığımızda bu taşın altına elini koyma cesareti gösteremedi”

“Bugün bize dil uzatanlar dün bu göreve ortak olmaları için çağrı yaptığımızda bu taşın altına elini koyma cesareti gösteremedi” diyen Üstel, yaşanan koalisyon ve hükümet kurma süreçleri anımsattı.

“Bırakın onlar konuşsun biz yolumuza devam edeceğiz. Biz iş yapacağız onlar konuşacak” diyen Üstel, bunun Kıbrıs sorunu konusunda da yapıldığını söyledi.

“50 sene var federasyonu konuşurlar. 50 sene var KKTC’nin ileriye gitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar” diyen Üstel, “Neden biliyor musunuz? Bizi Rum’a yama yapsınlar… Ve yine 74 öncesi gibi aynı eziyetleri çekelim… Ama biz UBP olarak bunların karşısındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona işaret eden Üstel, Tatar’a bu vizyonda tam destek verdiklerini söyledi.

Başbakanlık görevini alma sürecini anımsatan Üstel, Sucuoğlu’nun istifa ettiğine işaret ederek, Sucuoğlu’na hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem teşekkürlerini iletti.

- “Bana birinci ateşten gömleği giydiren Faiz Sucuoğlu, ikinci ateşten gömleği giydiren yine Faiz Sucuoğlu”

Üstel, “Bana birinci ateşten gömleği giydiren Faiz Sucuoğlu, ikinci ateşten gömleği giydiren yine Faiz Sucuoğlu, kendisine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın refahı için anavatan Türkiye ile imzalanan protokollerin arkasında duracaklarını ifade eden Üstel, ülkenin 2007’den beri devam eden sorunları olduğunu söyledi.

Ülkedeki sorunların çözülmesi için gerekli reformları hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Üstel, belediyelerin birleştirilmesi konusuna işaret ederek yaşanan süreci anımsattı. Üstel, konuyla ilgili kriterlere tüm partilerin imza attığını söyledi.

“Bize soğukkanlı katil dediler. Sorarım size hangimiz katil. Biz ülkemiz için uğraşıyoruz” diyen Üstel, dünya, AB ve Türkiye’den gelen raporların belediye sayılarının azaltılmasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Karşı çıkanların da bunun gerekli olduğunu gördüğünü ancak bunu yapmaya cesaret edemediğini ifade eden Üstel kendilerinin ise cesaret ederek bu adımı attığını kaydetti.

-“Pazartesi çalışmalara başlayacağız..”

Anaysa Mahkemesinin verdiği karara saygısı olduğunu ifade eden Üstel, muhalefete “Madem niyetin buydu niye toplantılara katıldın, niye bizi oyaladın? Bırakmadın bizi gününden yapalım?” dedi, ülkenin kaosa sürüklendiğini, bunu UBP’nin yapmadığını anlattı.

Yarın bakanlar ve koalisyon ortakları ve Cumhurbaşkanı ile bu kaosun ortadan kalkması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Üstel, “Zamanımız yok bir hafta daha çalışıp bu işi neticelendireceğiz” dedi.

Enflasyondan etkilenen gerek memurlar gerek serbest çalışanlara katkılar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Üstel, bunlar sürerken tek adaylı kurultay yapıyorsunuz sesleri yükseldiğini söyledi.

“UBP 40 kurultay yaptı. 30 kurultayına tek adaylı gitti” diyen Üstel, muhalefet partilerinin de tek adaylı kurultaylar yaptığını, hatta “salonu bile dolduramadığını” ifade etti. Üstel bazı partilerin kurulduğu günden bugüne hiç tek adaylı olmayan kurultay yapmadığını söyledi, “Kendileri aynaya bakmıyor. Lütfen eleştirirken aynaya baksınlar” dedi.

-“Yerel seçimler ulusal dava için çok önemli”

Yerel seçimlere işaret ederek, “Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz” diyen Üstel, yerel seçimlerin ulusal dava için çok önemli olduğunu söyledi.

Üstel, geçmişteki dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara konması gerektiğini ifade etti “Bir olacağız birlikte olacağız” dedi.

Yarından sonra partinin yetkili organlarıyla oturup yerel seçimlerde adayların nasıl belirleneceğiyle ilgili yöntemi ortaya çıkaracaklarını ve en güçlü isimlerle partililerin karşısına geleceklerini kaydeden Üstel, “Çünkü yerel seçimlerle zaferle çıkmamız lazım. Kazanacağız, başka çaremiz yok, kazanırken de birlikte kazanacağız, çünkü davamız birdir” dedi.

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11/09/2022 14:45