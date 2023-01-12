Üstel: Taksim Sahası, ülke sporuna hayırlı olsun

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Taksim Sahası, ülke sporuna ve gençlerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Haziran ayında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında 13 projeden ilki olan Taksim Sahası’nın yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verilen sahanın özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise kullanmak isteyen tüm okullarımızın talep etmesi halinde kullanabileceğini belirtmek isterim.

Bu vesileyle başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tarihi Taksim Sahası’nın tamirat ve yenileme sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, Taksim Sahası’nın ülke sporuna ve gençlerimize hayırlı olmasını dilerim.”

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12/01/2023 19:38