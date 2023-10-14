Üstel: Tarihi bir buluşmaya tanıklık ettik

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmesi ile ilgili ilk değerlendirmesinde, “Bugün kardeş Azerbaycan’da tarihi bir buluşmaya tanıklık ettik” dedi.

Üstel, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar‘ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba ikametgahı’ndaki makamında yaptığı görüşmede öne çıkanlar KKTC‘nin geleceği ve dünyayla kucaklaşması adına oldukça önemlidir. “Tek millet üç devlet” ifadesinin iki lider tarafından bir kez daha teyit edilmesinden ötürü duyduğum mutluluğu siz değerli halkımla buradan paylaşmak istiyorum” diye ekledi.

Öte yandan, Bakü’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la basın toplantısına katılan Başbakan Ünal Üstel, ayrıca bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Üstel Ada Üniversitesi ve “Fotoğraf ve Kıbrıs Türk Kıyafetleri” sergisini ziyaret etti.

Ada Üniversitesi Rektörü Hafiz Paşayev ile birlikte kampüsü gezen Başbakan Üstel, üniversite hakkında bilgi aldı. Başbakan Ünal Üstel, daha sonra da “Fotoğraf ve Kıbrıs Türk Kıyafetleri” sergisini ziyaret etti.

Üstel, Kısa bir süre önce vefat eden kardeş Azerbaycan’ın Milletvekili GanirePaşayeva’nın kabrine de giderek, Paşayeva’nın anısına çiçekler bırakarak dua etti. Tarihi bir buluşmaya tanıklık ettik