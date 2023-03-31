Üstel: Tarihi bir protokol

Başbakan Ünal Üstel, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü ile 9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişileceğini belirterek, “Bu protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyemizin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atacağız, hem de halkımız için son derece önemli projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, finansal değil, yaşamsaldır. Bu ilişkileri sadece finansal ilişki olarak görenler büyük hataya düşerler” vurgusu yaptı.

KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında törenle imzalandı. İmza töreni öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel görüşme yaptı, görüşmeye TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Üstel:" Her alanda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin desteği vardır, emeği vardır, katkısı vardır"

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve ekibine “hoş geldiniz” diyerek, sözlerine başladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir kez daha tarihi günlerinden birini yaşıyor” vurgusu yapan Üstel, şöyle devam etti:

“Dünü bir, geleceği bir, acısı bir sevinci bir milletimizin, iki devlete sahip evlatlarının, kardeşlik hukuklarının ve gönül akitlerinin her hal ve şartta geçerli olduğunu, tüm dünyaya bir kez daha gösterdikleri gün olarak tarih sayfalarındaki yerini alacaktır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la, deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşların ve şampiyon meleklerin, kabirlerini ziyaret ederek, ortak acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade eden Üstel, daha sonra yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret ederek, acılarına ortak olduklarını dile getirdi. Başbakan Üstel, “Acısı ortak bir milletin evlatları olarak, bunu sözde bırakmıyor, acılarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dünyadaki yerini alması, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması ve güven içerisinde bu topraklarda yaşaması için, ihtiyaç duyulan her noktada Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dış politikadan savunmaya, ekonomiden ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm büyük yatırımlara kadar her alanda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin desteği vardır, emeği vardır, katkısı vardır. Kıbrıs Türk halkı bunu görüyor, bunu biliyor ve Anavatan Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirerek, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, finansal değil, yaşamsaldır. Bu ilişkileri sadece finansal ilişki olarak görenler büyük hataya düşerler” vurgusu yapan Başbakan Üstel, bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerini, karşılıklı sevgi saygı ve gönülden bağlılık temelleri üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Ülkemizin tıpkı diğer dünya devletleri gibi, kendi ayakları üzerinde duran, özgür biçimde ve güven içinde yaşanan, kalkınmış bir devlet haline getirmek istiyorsak, rasyonel akıldan kopmadan, popülizm yapmadan, sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm koşulları yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

İş insanlarının, sanayicilerin, girişimcilerin ve yatırımların önünü açmak gerektiğini dile getiren Üstel, imzalanan Mali ve İktisadi İş birliği Protokolü'nün özünün bu olduğunu söyledi.

"Protokolle 9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişeceğiz"

Protokolle 9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişileceğini belirten Başbakan Üstel, “Bu protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyemizin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atacağız hem da halkımız için son derece önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Üstel, Hükümetin, ülkenin ihtiyaçlarına yönelik gerçekçi talepleri doğrultusunda ve "kadirşinas" Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin büyük desteği ile hazırlanan protokolün, KKTC’nin depreme hazır bir ülke haline gelmesi için son derece önemli projeleri de kapsadığını vurguladı.

“25+1 toplam 26 yeni okul projesi protokolde depreme özel projeler başlığı altındaki yerini aldı”

Ülkenin depreme hazır hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde 25+1 toplam 26 yeni okul projesinin protokolde depreme özel projeler başlığı altındaki yerini aldığını dile getiren Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin isimlerini de taşıyacak okul projeleri için başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve protokol hazırlıklarında görev alan herkese Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi...

Protokolde Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlanması ve hastane yapımının hemen başlamasının da yer aldığını kaydeden Başbakan Üstel, Yeni Güzelyurt Hastanesi, Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanması ve Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi yapımının da protokol maddeleri arasındaki yerini aldığını söyledi.

Sivil Savunma ve İtfaiyenin, doğal afetlere hazır hale getirilmesine yönelik mali kaynak...

“İnsanı anlattıkça duygulandıran ve umutlandıran projeler bunlarla sınırlı değildir” diyen Başbakan Üstel, Sivil Savunma ve İtfaiye teşkilatının, Doğal Afetlere hazır hale getirilmesine yönelik önemli bir mali kaynağın protokole eklendiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Ulusal Afet ve Deprem Merkezi'nin kurulması projesinin de protokolde olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, “Kentlerimizin doğal afetlere ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için tüm ülkede yürütülecek imar planı çalışmalarına da kaynak ayrılmıştır. Önemli kavşaklarımızda trafiği önemli derecede rahatlatacak akıllı kavşak sistemlerinin kurulması projesi de protokolümüzdeki yerini almıştır” şeklinde konuştu.

“Tarihi bir protokol”

Başbakan Üstel, 26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokolün tarihi bir protokol olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hitap eden Üstel, “Biliniz ki, Kıbrıs Türk Halkı bugünü asla unutmayacak, bu desteği gönül akdimizin, gönül bağımızın en önemli işareti olarak sonsuza dek yüreğinde taşıyacaktır” dedi.

Başbakan Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Az önce ifade ettiğim şeyler, et ve tırnak gibi birbirinin vazgeçilmez parçası olan, iki devletin, iyi günde, kötü günde hep birlikte olduklarının somut göstergeleridir. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı böylesi büyük ve güçlü bir devletin kardeşi olmaktan büyük mutluluk ve onur duymaktadır. Türkiye'nin gücü bize de güç katmaktadır. Onun yanımızda olması bize güven vermektedir.”

Başbakan Üstel, bu anlamlı projelere verdikleri destekten dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, tüm ekibine, TC hükümetine ve milletine, halkı, hükümeti ve şahsı adına en içten teşekkürlerini sundu.

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31/03/2023 19:28