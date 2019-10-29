Üstel, taziye mesajı yayımladı

Antalya Turizm Fuarı’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bugün öğlen saatlerinde Geçitkale’deki uçak kazasında yaşamını yitiren pilotlar için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bakan Üstel mesajında, “Eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu iki değerli pilotumuzun yaşamını yitirmesini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşamlarını yitiren iki değerli pilotumuza Tanrı’dan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

29/10/2019 19:01