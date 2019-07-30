Üstel, THY Yetkililerine Önerilerde Bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği’ toplantısına katılmak üzere geldiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Ülke turizmini direkt ilgilendiren konuların başında gelen ulaşım konusunda önemli girişimlerde bulunan Üstel, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile oldukça yararlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Üstel, görüşmede Türk Hava Yolları yetkililerine bir takım öneriler ve taleplerde de bulundu;

Bilet fiyatlarına dahil edilen yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı vergilerinin iki ülke tarafından kaldırılması,

bilet fiyatlarının ucuzlaması için tavan fiyat uygulaması yapılması,

mevcut destinasyonlardaki sefer sayılarının artırılması,

ihtiyaç duyulan yeni destinasyonlara seferler konması,

İngiltere’den gelen yolcuların uçak değiştirmeden eskisi gibi KKTC’ye seyahat edebilmeleri,

THY’nin sattığı promosyon biletlerdeki bagaj hakkının 15 kilodan, 20 kiloya çıkarılması.

Uçak bilet fiyatlarında özellikle dövizden kaynaklanan artışlar yaşandığını dile getiren Üstel, Türkiye ile KKTC arasında uygulanan yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı vergilerinin kaldırılması için talepte bulunurken,

söz konusu vergilerin kaldırılması ile fiyatlarda bir düşüş yaşanacağını vurguladı.

Anadolu Jet’in düzenli olarak sefer düzenlediği İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve Antalya’ya daha fazla sefer konması yönünde talepte bulunan Üstel, farklı destinasyonlara da yeni uçuşların açılmasını istedi.

THY yetkilileri ise Üstel’in taleplerini olumlu olarak değerlendirerek, mevcut seferlerde artırıma gidilmesi ve dünyada medeniyetler şehri olarak kabul edilen Hatay’a 8 Ağustos tarihinde uçuş başlatabileceklerini belirttiler.

Üstel, Hatay’a gelen yabancı turistlerin KKTC’yi ziyaret edebilmeleri ve ülkemizde yaşayan vatandaşların ekonomik fiyatlarla seyahat edebilmeleri için her destinasyonda rekabetin şart olduğunu söyledi.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçmiş yıllarda var olan Trabzon pazarına tekrardan uçuş konması yönünde THY yetkililerinden istekte bulunduk. Bu yıl uçak sıkıntısı yaşandığı için, yakın zamanda Trabzon’a sefer konulacağının sözünü aldık.

Yaptığımız görüşmede Anadolu Jet’in 2 uçağı artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet vermek için ayrıldı. Söz konusu 2 uçak Ercan’dan Türkiye’nin farklı iline düzenli seferler düzenleyecek.

Özellikle İngiltere’den gelen THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktan indirilmeden eskisi gibi KKTC’ye seyahat etmeleri yönünde talebimiz de oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konu ile ilgili teknik bir çalışma yapılması yönünde ekip arkadaşlarına talimat verdi.

Büyük gövdeli uçakların (daha fazla yolcu taşıyan) Ercan’a inmeleri turizm açısından da çok büyük bir artıdır. Yeni hava limanının ve pistinin bitmesi ile THY’nin büyük gövdeli uçaklarını ülkemize göndereceği sözünü de aldık.”

Büyük gövdeli uçaklar ile 1 seferde daha fazla turistin adaya gelebileceğini ve daha uygun bilet fiyatları ile yolcuların seyahat edebileceğini dile getiren Üstel, yeni açılacak hava limanının turizm açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

THY ile yapılan toplantıda Türkiye’ye tek girişli turist vizesi alan yabancı turistlerin KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye üzerinden seyahat edebilmelerinin mümkün olmadığını belirten Üstel, TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerin KKTC’yi de ziyaret ettikten sonra Türkiye tarafından tekrardan vize talep edilmemesi için çalışmalar başlattık.

Birçok yabancı turistin Türkiye’ye kadar gelmişken Kuzey Kıbrıs’ı da görmek istediğini belirten Üstel, turistlerin paket program çerçevesinde 4 gün Türkiye’de, 3 gün Kıbrıs’ta kalabilmeleri için Türk Hava Yolları ile işbirliği çalışması başlattıklarını belirtti.

Mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletler için geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımız öneriyi de kabul eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gerekli düzenlemenin yapılması için emir verdi.

Ülkede bir çok öğrencinin eğitim gördüğüne de değinen Üstel, Anadolu jet’e üye olup kaydını yaptıran tüm öğrencilerin ise yüzde 20 indirim hakkı kazanacağını müjdeledi.

Bakan Üstel, Türk Hava Yolları ile yapılan 2 saatlik toplantının oldukça yararlı geçtiğini de ifade ederek, görüşülen konular ile ilgili olarak ileriki günlerde de tekrardan bir araya geleceklerini söyledi.