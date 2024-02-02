Üstel, TİKA Başkanı Kayalar ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Özcan’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma projelerini destekleyen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan’ı kabul etti.

Üstel kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de kuru baklagil üretiminin geliştirilmesi adına yapılan girişim ve projeler, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından TİKA destekleri ile kurulan meyve-sebze kurutma tesisinin hayata geçmesi ve KKTC’den Türkiye’ye ilk kez yerli nohut ihracatının yapılmaya başlanmasının hem ülke ekonomisi hem de ticaret faaliyetler adına oldukça önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Üstel, TİKA’ya ülkeye katkı sağlayan projeleri hayata geçirdiği ve iş birlikleri için teşekkür ederek, TİKA’nın KKTC’de aktif olmasının önemli olduğunu, pandemi döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Üstel şöyle devam etti:

“Hükümetimiz üreten tüm kesimlerimize, tarımcımıza, hayvancımıza ve çiftçilerimize destek olmak için tüm imkânları seferber etti. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile büyük projelere imza atmaya devam ederken, TİKA’yı da ülkemizde daha sık görmek istiyoruz. Her şey KKTC’nin daha ileriye ve güçlü bir geleceğe taşınması için… Hükümet olarak yürütülen ortak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz”

-Kayalar: “KKTC’yi dünyaya tanıtma adına çalışmalar da yapacağız”

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise yaptığı konuşmada TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, “KKTC’de ihracata ve çiftçimize destek olacak önemli projelere imza attık. TİKA olarak KKTC’deki projelerimizin sayısını artırma hedefindeyiz. KKTC’yi dünyaya tanıtma adına çalışmalar da yapacağız” ifadelerini kullandı.