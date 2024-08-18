Üstel: Tüm adaylara başarılar diliyorum

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18/08/2024

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Üstel: Tüm adaylara başarılar diliyorum

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP ilçe seçim kongreleri devam ederken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstel'in açıklaması şu şekilde;

"İlçe Kongrelerimizde bugün oy verme heyecanı var. İlk seçim merkezi ziyaretimizi Girne ilçemizde gerçekleştirdik. Oyumuzu da kullandık. Partililerimizin gözlerindeki heyecan UBP’nin gelecekteki zaferlerini şimdiden müjdeliyor. Tüm üyelerimizi kucaklıyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum. UBP kazanacak KKTC kazanacak. Zafer UBP’nin olacak. İstikrar sürecek, iktidarımız sürecek."

18/08/2024 15:56
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TAGS: Üstel: Tüm adaylara başarılar diliyorum
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