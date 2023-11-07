Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin ambargo altında olmasına rağmen ülkedeki 33 federasyonun ve bunlara bağlı sporcuların yurt içi ve dışında önemli sportif olaylara ve başarılara imza attığını kaydetti.

Üstel, “Türkiye'deki spor takımları ile KKTC takımları yeniden kucaklaşmalı. Bu hasret artık bitmeli” dedi.

Üstel, Girne’de Acapulco Otel’de bu sabah başlayan 13. Spor Şurası açılışında yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra toplanan Spor Şurası’nın, hükümeti döneminde, Başbakanlık ve Spor Dairesi himayelerinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, bunun ülke sporunun gelişimine verdikleri önemin somut göstergesi olduğunu kaydetti, gerçekleşmesi için mesai harcayan ekibe teşekkürlerini sundu.

Üstel, yıllardır kültürel ve sportif ambargo altında olunmasına rağmen, gençlerin sayesinde bir imkânsızın başarılarak toplam 33 spor federasyonu ile ülke içinde ve yurt dışında önemli sportif olaylara ve başarılara imza atıldığını belirterek, bu başarıların takdire şayan olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde spora aşık böylesi azimli gençler varken, bize düşen en önemli görev, onların sportif başarılarını geliştirebilmesi adına, alt yapımızı geliştirmek ve onlara sunduğumuz imkanları artırmaktır. Bu bizim gençlerimize karşı borcumuzdur” diyen Üstel, Şura’dan çıkacak sonuçların hükümetin yol haritası olacağını söyledi.

-“2024 yılında tesisleşme anlamında seferberlik ilan edeceğiz”

Altyapıda eksiklikler olduğuna işaret eden Üstel, bu nedenle 2024 yılında tesisleşme anlamında seferberlik ilan edeceklerini duyurarak, devlet olarak üzerlerine düşen ne varsa yerine getireceklerini ifade etti. Üstel, altyapı yanında sporcuya yapılan desteği de artıracaklarını açıkladı.

-"Vizyonu koymak sizden, kaynağı bulmak bizden"

Şura’da çalışmalar yürüteceklere, sporcuların tamamının ve özellikle yurt dışında ülkeyi temsil eden takım ve sporcuların desteklenmesine yönelik ortaya iyi bir vizyon konulması çağrısında bulunan Başbakan Üstel, “Vizyonu koymak sizden, kaynağı bulmak bizden olacak” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte her alanda gelişen ve ileriye taşınan iş birliğini spor alanında da daha ileriye taşınması gerektiğini kaydeden Üstel, Şura’da yer alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı’na seslenerek, ambargonun hafifletilmesi konusunda proaktif şekilde çalışılmasını talep etti.

Eskiden Türkiye takımlarının ülkeye gelip maç yaptığını ve bu zamanlarda ülkede bayram havası yaşandığını hatırladığını belirten Üstel, “Türkiye'deki spor takımları ile KKTC takımları yeniden kucaklaşmalı. Bu hasret artık bitmeli” ifadelerini kullandı.

Üstel, Şura’nın, ülkeye, Kıbrıs Türk halkına ve spor camiasına hayırlar getirmesini diledi.

-Bak: "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası TC ve İtalya ortaklığına verildi"

TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son 21 yılda sporda Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği gelişmelere değindi ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın TC ve İtalya ortaklığına verildiğine işaret etti.

Sporun, tesisleriyle, sahalarıyla ve turizmiyle bir sektör olduğunu ve bu sektörün gelişimine yapılacak yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Bak, 6 Şubat depremi sonrası özellikle deprem bölgesinde yaraların sarılması adına bölgeye yatırımların yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Konuşmasında, depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler takımını da anan Bak, sporun ayrıca bir tanıtım aracı, bir güç gösterisi ve bağımlılıklarla mücadelede önemli bir araç olduğuna da değindi.

Bak, Türkiye’de yetenek taramaları, "yüzme öğrenmeyen kalmasın" kampanyaları, lisanslı oyuncu ve kulüp sayısının artırılması, tesisleşme, yüzme havuzları açısından büyük gelişmeler yaşandığını kaydederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda ilerlemeye devam ettiklerini, 2024 Paris Olimpiyatlarında da bayrağı göndere çektirmek için çalışacaklarını kaydetti.

-Ekmekçi: "6 çalışma komitesiyle spor politikası elde edilmesi adına fikir birliği oluşacak"

Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi de konuşmasında, şura için 6 çalışma komitesi oluşturulduğunu ve ülkede bir spor politikası elde edilmesi adına bir fikir birliğinin oluşacağını söyledi.

Devlet ve hükümet yetkililerinden şura sonuçlarına sahip çıkılması ve uygulanmasına katkı sağlamalarını beklediklerini kaydeden Ekmekçi, bunun takipçisi olacaklarını ve verilen emeğin boşa gitmesini istemediklerini ifade etti.

Ekmekçi, TC Spor Bakanı Bak’tan da tesisleşme konusunda oldukça geride kalan KKTC sporuna altyapı anlamında daha çok katkı yapma çağrısı yaparak, 13. Spor Şurası’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

3 gün sürecek Spor Şurası Perşembe öğleden sonra saat 15.00’te Şura Genel Sekreteri’nin yapacağı konuşmayla sona erecek.