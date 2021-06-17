Üstel: Türkiye’den gelecek aşıyla ülke nüfusunun yüzde 70’i aşılanacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi. Ülkeye bugüne kadar gelen aşılarla 80 bin kişinin aşılandığını ifade ederek, gelecek olan büyük miktardaki aşılarla birlikte de ülke nüfusunun yüzde 70’inin aşılanacağını vurguladı…

Temmuz ayı sonuna kadar her hafta gönderilecek aşılarla aşılama seferberliği başlatılacağını vurgulayan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden her hafta Sinovac aşıları gelecek. Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak özel hastanelerle ve Yakın Doğu Hastanesiyle de işbirliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız” vurgusu yaptı...

Sağlık Bakanı Üstel, dün Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile biraraya gelmişti…

Koca, bu görüşmede büyük miktarda aşının KKTC’ye verileceğini açıklamıştı…

Bakan Üstel Ankara’da ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC’ye sağlık alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili görüşmüştü…

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17/06/2021 18:27