Üstel: UBP bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri ve Başbakan Ünal Üstel, kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Parti Meclisi seçimlerine katılan tüm adayları tebrik etti. Üstel, kazanan ve bayrağı devreden tüm adaylara teşekkürlerini ileterek, UBP’nin ülkenin en büyük ve en örgütlü partisi olduğunu vurguladı.

Üstel'in açıklamasının tamamı şöyle:

Parti Meclisi seçimlerimizin sonuçlanması ile kurultay sürecimizi de tamamlamış bulunuyoruz.

Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı arkadaşlarına devreden tüm adaylarımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide, yapacak iş de, görev de çoktur. Partimizin her kademesinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada UBP’nin kapıları, UBP’ye hizmet etmek isteyen herkese açık olacaktır.

Ulusla Birlik Partisi kapıları da, gönül kapılarımız da tüm üyelerimize açıktır.

Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamandır.

Şimdi hizmet zamanıdır.

Durmak yok, hizmete devam.

Birlikte yeni hedeflere,

Birlikte büyük hedeflere.