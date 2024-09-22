Üstel: UBP, ülkemizin en büyük partisi olmaya devam ediyor

UBP Kurultayı’nda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Başbakan Ünal Üstel açıklama yaptı.

Üstel, “Ülkemizin en büyük partisi UBP‘dir. Hiçbir partiye nasip olmayan 21 bin üyenin yaklaşık 11 bin üyesi oy kullandı,” diyerek partinin büyüklüğüne ve halkın gösterdiği ilgiye vurgu yaptı.

Kurultay’ın büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirten Üstel, “Partideki demokrasi yarışını herkes bugün en iyi şekilde gördü. Neredeyse izdiham yaşandı. Oy verme işlemi gece 00.00’da bitmesine rağmen hâlâ oy vermeye gelen üyelerimiz var,” dedi.

Üstel, kurultay sonrası sürecin UBP‘nin liderliğinde devam edeceğini belirterek, “Bundan sonraki süreçte, 29 milletvekilimiz ile ülkedeki sorunları birer birer aşmak için canla başla çalışacağız. Halkıma yürekten teşekkür ederim, çünkü bizi hem iktidarda tutuyor hem de 2027 yılına kadar istikrarlı bir hükümet yolu açıyor” ifadelerini kullandı.

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