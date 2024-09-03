Üstel, UBP’li bakan ve milletvekillerini yemekte ağırladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle, Ulusal Birlik Partisi tüm bakan ve milletvekilleri öğle yemeğinde biraraya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğe, yurtdışında bulunan Zorlu Töre dışında tam katılım gösterildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bugünün partinin birlik ve beraberliğini gösterme açısından çok kıymetli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Üstel, “ Önemli projelere birlikte karar aldığımız, kıymetli yol arkadaşlarımızı kurultay öncesi davet ettik. Bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi

Üstel, “ UBP’nin birliğini, bütünlüğünü gösterdik. UBP’yi bölmek isteyenlere karşı, gerekli mesajı verdik” dedi.

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy da uzun yıllardır eski bir arkadaşı olan Ünal Üstel ile 21 Eylül’de bir demokrasi yarışına gireceklerini söyledi.

Taçoy, “ 21 Eylül’de kim kazanırsa kazansın, birlik içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi