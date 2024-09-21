Üstel: UBP’nin ne kadar büyük bir parti olduğunu bugün bir kez daha gösterdik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partisinin 23. Olağan Kurultayı’nda Haber Kıbrıs'a özel yaptığı açıklamada, UBP’nin büyüklüğüne vurgu yaptı. Üstel, UBP'nin her zaman halkın sorunlarına öncelik verdiğini belirterek, "Cumhuriyet Meclisi'nin tatilde olduğu dönemde kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. UBP’nin ne kadar büyük bir parti olduğunu, bugün buraya gelen üyelerimiz gösterdi. Hiçbir partiye nasip değil, 21 bin üye ile kurultay yapmak” dedi.

Üstel, kurultayın coşkulu bir demokrasi yarışı içerisinde geçtiğini ifade ederek, “Bugün coşku ve bayram havasında bir demokrasi yarışı içerisindeyiz ve tüm UBP’liler bu süreci tamamlıyor" dedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oy kullanmada yaşanan aksamalara da değinen Üstel, divan başkanlığının yaptığı çağrı üzerine oy verme işleminin saat 24.00’e kadar uzatıldığını açıkladı. "6 ayını dolduran her üyemiz bugün oyunu kullanabilir" diyen Üstel, kurultaydan çıkacak sonucun UBP’yi güçlü bir şekilde hükümette tutacağını ve ülkenin geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.