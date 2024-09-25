Üstel: UBP’yi 2013 yılına götürmek isteyenler başaramayacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, bir açılışta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen UBP 23. Olağan Genel Kurultayı’na dikkat çekti.

Başbakan Üstel, “Kurultayımızı hayırlısıyla bitirdik, o sayfayı kapattık ve yeni bir sayfa açtık. Çünkü ülkemize daha yapacak çok işimiz var. Ama UBP’ye nifak tohumları sokmak isteyenler, habire UBP’yi karıştırmak istiyor. Geçmişte yaşattıkları 2012-2013’e o zamana götüreceklerini zannederler. Avuçlarını yalarlar. UBP birdir, bütündür ve hizmet aşkıyla bütünleşmiştir” dedi.

Üstel, “Dolayısıyla, varsın onlar öyle düşünseler ama biz milletvekili grubumla, bakan arkadaşlarımla, hükümet ortaklarımla hep şunu söyledim; iktidarda istikrarla 2027’ye kadar halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE KİMSEYİ ŞAİBE ALTINDA BIRAKMASIN”

“Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisimizi açacağız ve hayırlısıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasa, proje, reform ne varsa hepsini birer birer gerçekleştireceğiz” açıklamasını da yapan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“‘Kurultayda o onu söyledi’, ‘Parti Meclisi’nde o seçilmedi’… Değerli kardeşlerim, biz Parti Meclisi’mizin divanına güveniyoruz, bütün PM’ye aday olan arkadaşlarımız bizim yakınlarımız, yoldaşlarımız… Hiç kimse kimseyi şaibe altında bırakmasın. Biz Cumhuriyet Meclisimizin önümüzdeki hafta açılışıyla halkımıza hizmet yolunda devam edeceğiz. Halkımız bize güvendi; Kurultaya katılımı ile bunu gösterdi. O yüzden ben Başbakan olarak, bakan arkadaşlarım ve milletvekillerim bir bütün olarak biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”