Başbakan Ünal Üstel, 7- 8- 9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 13’üncü Spor şurası öncesinde, şurada görev alacak komiteyle bir araya gelerek toplandı gerçekleştirdi. Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi ve şura komite üyeleri hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel: “Ülkemizin her alanında gençlerimiz için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız.”

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada; Hükümet olarak Kasım ayında yapılacak şura da çıkacak kararları önemsediklerini ifade ederek, “Uzun yıllardır yapılamayan Spor Şurası ülke gençliğimiz ve sporumuz için çok önemlidir. Hükümet olarak Şurada üretilen kararları önümüzde ki dönemde sırayla hayata geçirme hedefindeyiz. Ülkemizin her alanında gençlerimiz için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Yeter ki birlikte olalım beraber olalım kararlı olalım ülkemizin geleceğini şekillendirelim” dedi.

Yapılan toplantıda konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise Ülke sporuna yön vermek, Spor alanında günümüz standartların ve yeniliklerin yakalanması adına 13. Spor şurasının yapılmasına karar verildiğini söyleyerek, “Üç yılı geçmeyecek şekilde planlanan bu organizasyon son olarak 2018 yılında yapıldı. Gerek pandemi gerekse ülkemizdeki diğer koşullardan ötürü zamanlaması biraz ileriye atılan Spor Şurası 7- 8 -9 kasım tarihlerinde Acapulco’da toplanacak. Çok geniş katılımlı, Spor alanına katkı koyabilecek tüm paydaşların katılım sağlayacağı Spor Şurasına yaklaşık 400 kişinin katılması beklenmektedir. Hüseyin Ekmekçi tarafından organize edilen şura , oluşturulan Geçici Hazırlık Komisyonu ile birlikte iki aydır toplantılarına devam etmektedir. Gerek federasyonlar gerekse kendi arasında toplantılar yaparak spor şurasında yol haritası ve komisyon konuları belirlenmiştir. Başarılı sporcuların ödül teşvik ve desteklenmesi, tesisleşme, sponsorluk, okul sporları, dış ilişkiler ve spor teşkilatı konularının, “KKTC Spor Politikası” ana başlığı altında görüşülmesi planlanmıştır” dedi.

Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi ise toplantıda söz alarak “Spor şurasının oldukça önemli olduğuna inandım ve ilk günden itibaren çalışmalara güçlü bir destek verdim. Ekip arkadaşlarımla birlikte, Başbakanımız ve ekibinin bu süreçte ortaya koymuş olduğu çaba ve emek için çok teşekkür ederim. Eminim birçok insan “Daha önce de şura kararları alındı da, ne oldu diye?” endişe etmektedir. Ben ve arkadaşlarım bilinmesini isterim ki biz son derece kararlıyız. Alınacak olan kararların önümüzdeki süreçte devlet politikası haline gelmesi ve uygulanması için Başbakanlığınız döneminde gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.