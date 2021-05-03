Üstel: Ülkenin büyük bir ihtiyacına cevap verdi

SAĞLIK BAKANI ÜSTEL, PEMBE KÖŞK'Ü ZİYARET ETTİ

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03/05/2021

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Üstel: Ülkenin büyük bir ihtiyacına cevap verdi

 Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti. 
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Üstel ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da bir araya gelen Bakan Ünal Üstel, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu. 

03/05/2021 11:47
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TAGS: ünal üstel, mehmet çakıcı
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