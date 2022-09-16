Üstel: Ülkeye yakıt getirmeyenler, gelmemesi için de süreci sabote etti

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16/09/2022

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Üstel: Ülkeye yakıt getirmeyenler, gelmemesi için de süreci sabote etti

Başbakan Ünal Üstel, yakıt ihalesine gelene kadar yaşanan süreçte, Kıb- Tek etrafında şekillenen çıkar çetelerinin engelleri ile karşılaştıklarını söyledi.

İhale süreci tamamlanana kadar geçen süreçte, özellikle eski Bakan Sunat Atun’a gönderme yapan Üstel, “Yeni Başbakan olduğum gün, sayın bakan telefonlarını kapatıp yurt dışına gitti. Giderken de pahalı alım yapılmasından başka çaremiz olmadığını söyledi” dedi.

70 dolara elden ihale vermek zorunda olduklarını, gemi bulamadıklarını, 12 bin tonluk gemi bulmanın zorluğunu yaşadıklarını anlatan Başbakan, “Kurulan bir düzen var. Gemi belli, kaptan belli, yakıt yeri belli. Ben bu düzene çomak soktum. Yüreğim bugüne kadar yapılanları kaldırmadı. Sunat beyle yollarımızı ayırmamın nedeni de bu süreçteki günlerde ortaya bir çaba koymaması” ifadesini kullandı.

Açık eksiltme yöntemi ile ihalenin de kendi fikri olduğunu, siyasi bir risk alarak bunu talep ettiğini söyleyen Üstel, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte Sayıştay ve Başbakanlık Denetleme Kurulu raporlarına göre gerekli yasla süreci başlayacağını ve “hesap soracağını” vurguladı.

16/09/2022 10:16
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TAGS: ünal üstel, kıb-tek
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