Üstel: ''Üreteci önceliğimiz olmaya devam edecek''

Başbakan Ünal Üstel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriceleri Birliği’ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Naimoğulları ve üreticilerle görüş alış verişinde bulundu.

Üstel’e ziyaretinde Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile ilgili daire müdürleri ve teknik bürokratlar eşlik etti.

Mustafa Naimoğulları, sözlerinin başında Başbakan Üstel’e kurultayda başarılar diledi.

Ülke ekonomisine sağladıkları katma değerle ülkenin en büyük birliği olduklarını belirten Naimoğulları, “ Küçük baş hayvancılığı pazarlama ve süt fiyatları noktasında bazı sıkıntılarımız var. Kurultaydan sonra daha geniş konuşacağız. Kimseyle kavga derdimiz yok, sektörün geleceğini birlikte düşünmek ortak derdimiz olmalı” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de sıcak karşılama için Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne teşekkür etti.

Hayvancılar Birliği ziyaretini kurultay sürecinden bağımsız düşünmek gerektiğini ifade eden Üstel, üreten kesimleri daha ileriye götürmeye, ilk günden beridir öncelik verdiklerini söyledi.

Üstel, “ Üreten kesimleri mağdur etmedik, aksine üreten kesimlere daha önce görülmemiş destekler verdik, ödemeleri gününde yaptık. Bazı sıkıntıları da varsa oturup konuşulur, çözülür. Bütün bunları yaparken halkın alım gücünü korumak lazım, bu dengeyi koruyarak ilerlemek lazım” ifadelerini kullandı.

Üstel, “ Ziyaretimizde hükümet olarak neler yapabiliriz onu konuşacağız. Teşviklerin masaya yatırılması, güncellenmesi lazım. Bütün bunlar diyalog içinde götüreceğizm. Bizim için en öncelikli kesim üreten kesimlerdir. En büyük destekleri ve gerekli teşvikleri üretecimize vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.