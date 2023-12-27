Üstel: Üreticimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Küçükbaş hayvanın günlük 1’er kilo arpasının bir ay boyunca desteklenmesine karar verildi. Konuyla ilgili Başbakanlık’ta bir basın toplantısı düzenlendi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısında, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

ÜSTEL:ÜRETTİKÇE VAR OLACAĞIZ

Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvancılığın, ülkemizin geleneksel ve en önemli tarım faaliyetlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ancak, son yıllarda ülkemizi etkisi altına alan kuraklık, tarım ve hayvancılık sektörlerini ciddi şekilde etkilemiş ve özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Artan maliyetler ve çevresel değişiklikler, bu sektörü ciddi şekilde etkilemektedir. Hayvancının her dönem yanında olan hükümetimiz; 2023 yılında hayvancımıza yaklaşık 13 milyon TL kaba yem desteği verdik. 2024 yılında küçükbaş hayvancımıza 0 faizli kredili yem desteği veriyoruz. Bunun yıllık maliyeti yaklaşık 20 milyondur. Bu da havancımıza yapılmış 20 miyonluk ek bir destektir.

Bugün burada bir başka müjdeyi duyurmak için bulunuyoruz.

Besleme giderlerinin azaltılmasına, yerel üretimin teşvik edilmesine ve genel olarak küçükbaş hayvancılık sektörünün sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak için yemlik arpa desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda toplam 4135 işletmede bulunan yaklaşık 266 bin küçükbaş hayvanın günlük 1’er kilo arpasını bir ay boyunca destekleme kararı almış durumdayız.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün aylık yaklaşık 10 bin ton yemlik arpa ihtiyacı olduğu düşünülürse yapılacak yardım 70 milyon TL tutarındadır.

Unutulmamalıdır ki; küçükbaş hayvancılıkta besleme giderleri toplam giderlerin %65-70'ini oluşturmaktadır.

Dolayısı ile yem fiyatlarındaki artış, et ve süt maliyetini doğrudan etkilemekte ve maliyetleri yükseltmektedir.

Bu destekle hem hayvancımıza destek vermiş olacağız hem de halkımızın tükettiği ürünlerde de aşırı fiyat artışlarının oluşmasının önüne geçmiş olacağız.

Hükümet olarak, üretene, üreticiye, sanayiye, tarıma hayvancılığa zor koşullara rağmen her tür desteği 2023 yılında verdik.

2024 yılında bu desteklerimizi daha da artıracağız. Eldeki imkânlar dâhilinde üreticimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Halkımızı üretimden koparmamak adına hükümet olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi üretmeyen toplumlar var olamaz.

Bu vesile ile bu desteğin verilmesinde önemli katkıları bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

FEYZİOĞLU: ÜSTEL’İN ÜRETİME VE ÜRETİCİYE VERDİĞİ ÖNEMİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Başbakan Üstel’in üreticiye verdiği önemi ve desteği yakından izlediklerini söyledi.

Feyzioğlu, “ Biz de talepleri, ihtiyaçları her zaman önceliyoruz. Sayın Tarım Bakanı da sektörden geliyor, bu çok önemli...İstikrar her şeyden önemli. Eğer bir ilerleme sağlanmışsa bu istiktar sayesindedir. Yıllardır tamamlanmayan projeler, birer birer iyi ilişkilerimiz ve Sayın Başbakanla kurduğumuz güzel diyalog sayesinde hayata geçiyor” diye konuştu. 9 bin 834 üreticiye kırsal kalkınma desteği verdiklerini de hatırlatan Feyzioğlu, sulama alanında da yatırımları desteklediklerini, orta mesaryada 100 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını söyledi.

Feyzioğlu, “ Başbakan Ünal Üstel’in yönlendirmesi , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın talimatıyla yem ihtiyacının yıllık dörtte birini karşılayacağız. Bir aylık 10 bin ton arpa ihtiyacı Türkiye’den karşılanacak” ifadelerini de kullandı.

ÇAVUŞ: ÜRETİCİNİN İSTEĞİNE DUYARSIZ KALMADIK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son yıllarda yaşanan kuraklığın üreticiyi sıkıntıya soktuğunu ancak hükümetin kuraklık desteği ile üretimi sürdürülmeye çalışıldığını belirtti ve “ Küçük baş üretici yem desteği istiyordu. Başbakanımız konuya duyarsuz kalmadı” dedi.

NAİMOĞULLARI’NDAN ÜRETİCİ ADINA TEŞEKKÜR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları üreticiye destek bütçesinin artırılmasıyla birlikte, yem desteği verilecek olmasından duydukları mutluluğu ifade etti. Naimoğulları, küçükbaş hayvancılığa verilen her türlü destek için Başbakan Ünal Üstel, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerini sundu.