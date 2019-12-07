Üstel: Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur

Turizm sektöründe yerli üretimin artırılması etkinliği düzenlendi. Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması raporunun sunumunun yapıldığı etkinlikte KITOB-KTSO İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, imza töreninde yaptığı konuşmasında ülkemizin bir ada ülkesi ve ekonominin de ada ekonomisi olduğunu ifade ederek turizmin sanayi ile yapacağı işbirliği nedeniyle ile sektör temsilcisini kutladı.

Üstel, bu yapılan protokolün diğer sektörleri de birbirine daha da yaklaştıracağını kaydederek “Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Madem ki ülkemizin lokomotif sektörü turizmdir buradaki sanayi kuruluşlarımızın ürettiklerini, hem de gençlerimizin daha çok istihdam sağlanması için bize düşen görev bunu daha ileriye götürmektir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Geçmiş hükümetten ne bulduysak onların üzerine koyarak devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sektörler arasında kuracağımız komisyonlarla bunu daha çok teşvik edeceğiz. Turizm Bakanlığı olarak birtakım çalışmalarımız var. Bütün bu çalışmalarda sektör temsilcileri ile bir işbirliği içerisinde gitmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte ben de elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için söz veriyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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07/12/2019 13:01