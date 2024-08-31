Üstel: Uzun soluklu, istikrarlı hükümet gerekiyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Üstel, Genel Kurul’a da hitap ederek, ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Başbakan Ünal Üstel, “Bu gelinen noktada birlik ve beraberlik noktasında ülkemiz daha ileri nasıl götürebiliriz? Öneri koyun, tartışalım. Bu ülkede nüfus sayımı ne zaman yapıldı? Ülkede otomasyon sistemi, e-devlet yok.” diye konuştu.

Hükümete geldikleri günden beri e-devlet konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade eden Üstel, hükümet olarak bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi.

“Kimse parmağının arkasına saklanmasın. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı gözden geçirmemiz lazım. Uzun soluklu istikrarlı hükümetlerin olması gerekiyor.” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolleri ile ülkeyi her gün daha çağdaş bir noktaya getirmek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Yılmadan ve bıkmadan ticaret ile uğraşanları yürekten kutladığını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önemine değindi.

Haspolat’a sınır kapısının açılır vaziyete getirilmesi için düğmeye bastıklarını kaydeden Üstel, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üstel, e-devlet ile otomasyon sistemlerinin eksikliğinden dolayı istatistiki verilerin yeterli olmadığını belirtti.

Nüfusun belirlenmesi için “adrese dayalı bir sistem” kurulduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Üstel, “İstikrar olursa, ülkede istikrarın getirdiği meyveleri hep birlikte göreceğiz ve çocuklarımız istikrar sayesinde de moral bulacak.” dedi.

Hükümet olarak yaptıkları çalışmalara değinen Üstel, hem ekonomik hem de diğer sektörlerle de bir araya geleceklerini ifade etti.

“Turizm önemlidir ve lokomotif sektörümüzdür.” diyen Üstel, hem inşaat sektörünü hem turizmi baltalamak için Rumların girişim yaptığını söyledi.

Üstel, Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki ekonomiyi yıpratmak için elinden gelen gayreti sarf ettiğini dile getirdi.