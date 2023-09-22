Üstel, yarın Girne Bölgesi’nde ziyaretler yapacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri kapsamında, 23 Eylül Cumartesi Günü (Yarın) Girne Bölgesi’nde olacak.

Üstel, Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla düzenlenecek ziyaretine saat 09.30’da Karaoğlanoğlu UBP Örgüt Binası ile başlayacak.

Ardından saat 10.30’da Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel Çatalköy - Arapköy Halkı ile buluşacak

Toplantı, Çatalköy Düzkaya Lokali’nde yer alacak.

Genel Başkan ve Başbakan ile Heyeti, Saat 12.00 'de ise Esentepe Kültür Binası’nda Esentepe-Karaağaç-Bahçeli-Beşparmak Halkı ile bir araya gelecek.

Ziyaretler vesilesiyle Üstel, halka hitap edecek, hükümet icraatları ve bölgesel sorunlarla ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak.