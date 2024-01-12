Üstel Yarın Girne Bölgesı’nde Ziyaretler Yapacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretlerine 13 Ocak 2024 Cumartesi (YARIN) devam edecek.

Üstel, Girne Bölgesi ziyaretlerinde yarın saat 15.00’te Alsancak UBP Lokali’nde partililer ve bölge halkı ile bir araya gelecek. Üstel, saat 16.00’da Lapta UBP Lokali, saat 17.00’de ise Karşıyaka Atatürk Parkı’nda olacak. Üstel ziyaretlerinde, hükümet icraatlarını ve yeni projeleri anlatacak, vatandaşın sıkıntılarını yerinde dinleyecek