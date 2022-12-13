Üstel, yeni örgüt başkanını tebrik etti

Başbakan Ünal Üstel, Vadili örgütünü ziyaret ederek, yeni örgüt başkanı olan Hasan Topal’ı tebrik etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa İlçesi, parti kararına rağmen Mesarya Belediyesi'ne bağımsız olarak aday çıkan Hasan Adahan aleyhine başlatmış olduğu disiplin soruşturmasına ek olarak, bugün almış olduğu kararlarla Vadili Örgüt başkanı olan Topel Menteş'i ve Vadili Kadın Kolları Başkanı İnci Menteş'i görevden almıştır.

Örgüt başkanı ile birlikte aşağıdaki üyeler bağımsız adaya destek vermelerinin tespit edilmesinden dolayı haklarında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

1. Buğra Tuğral- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

2. Durmuş Kolay- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

3. Derviş Adahan- Vadili Yönetim Kurulu Üyesi

4. Bekir Meşe – Vadili Disiplin Kurulu Üyesi

5. Raif Çeto- Vadili Disiplin Kurulu Üyesi

6. Dündar Gürpınar-Vadili Denetim Kurulu Üyesi

7. Gökhan Bilge- Vadili Üye

8. Topel Menteş (Örgüt Başkanı)

9. İnci Menteş (Kadın Kolları Başkanı)

10. Hasan Adahan (Bağımsız Aday)

Hasan Adahan ayrıca geçen hafta alınan Bakanlar Kurulu kararı ile TÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de alınmıştı.

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13/12/2022 18:29