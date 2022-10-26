Üstel: Yeni yasa ile önemli bir reforma imza attık

Başbakan Ünal Üstel hükümet olarak ülkede kangrenleşmiş sorunların üzerine giderek çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Kendileri için esas olanın halkın yaşam kalitesini daha da yukarıya çekmek olduğunun altını çizen Ünal Üstel, “Belediyeler reformu belediyelerin daha etkin ve daha çağdaş hizmet verebilmesi için atılan bir ilk adımdı. Bunun arkası gelecek. bazıları reformu engellemeye çalıştı ama başaramadı. Halkımıza daha iyi hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile yeni adımlar atacak, daha iyi yarınlara ulaşılması için yeni reformlarla yola devam edeceğiz” dedi.

ÜSTEL: BELEDİYELER REFORMUNUN SEKTEYE UĞRAMAMASI ÖNEMLİ

Anayasa Mahkemesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile ilgili kararını açıklamasının ardından UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesinin yapılan müracaatı oy çokluğu ile iptal etmesi ile birlikte reformun önünün açıldığını, hükümet olarak başlatmış oldukları Belediyeler Reformunun sekteye uğramadan 18 belediye ile seçime gidileceğini belirtti. Bundan büyük bir memnunluk duyduklarını ifade eden Ünal Üstel, meclis iradesinin Anayasa Mahkemesinin de kararı ile hayat bulacak olmasının önemine işaret etti.

Üstel, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası, Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yapmasının ardından iptal edilmedi. Yapılan başvuru oy çokluğu ile reddedildi. Böylece 25 Aralık’taki yol haritası belirlenmiş oldu. 18 belediye olarak seçime gidiliyor” dedi.



“HUKUKİ BELİRLİLİĞİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında söz konusu yasanın, anayasanın özellikle 1, 119, 113 maddelerine aykırı olmadığının tespit edildiğini belirten Üstel “Anayasa Mahkemesi hukuki belirliliğin olduğunun tespitini yaparak, yasadan dolayı öngörülemez bir durumun olmadığını, yeni oluşacak olan belediyelerin seçimle birlikte tüzel kişilik kazanacağını ve bu düzenlemenin de doğru ve yasal olduğunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Üstel, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu dönemde ve sonrasında, muhalefete uzlaşı ile bu yasaları geçirmek için her türlü teklifi yaptığını anlatarak hedefin daha etkin hizmet verecek bir düzenlemenin yapılarak halkın daha iyi hizmet alacağı bir yapının oluşturulması olduğunu vurguladı.

ÜSTEL: KEŞKE BİZİMLE HAREKET ETSELERDİ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Keşke yargıya gidilmeseydi ama gitmeyi tercih ettiler. Mahkeme kararı sonrası belediyeler ile ilgili yasaların ve reformun sekteye uğramadan devam etmesinden dolayı memnunum” dedi.

Ünal Üstel Anayasa Mahkemesinden de uygunluk alan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasının önemli bir reform olduğuna vurgu yaparak, bu yeni yasa ile birlikte belediyelerin etkinliğinin artacağını, hizmet kalitesinin iyileşeceğini, kısacası belediyelerin çok daha etkin ve verimli çalışacağını belirtti.

ÜSTEL: YENİ YASA İLE ÖNEMLİ BİR REFORMA İMZA ATTIK

Yeni yasa ile belediyelerin yapısal sorunlarına çözüm konusunda önemli bir reforma imza atıldığını anlatan Başbakan Ünal Üstel, bu yasa ile belediyelerin çok daha etkin hizmet verecek şekilde yeniden yapılanacağını vurguladı.

Yerel yönetim kuruluşlarının yetki ve görevlerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlendiğine işaret eden Üstel, belediyelerin tüzel kişiliklerinin oluşmasında da bir sıkıntı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

“SON AŞAMA 51-95 SAYILI YASANIN DA GEÇMESİ”

Üstel; esas önemli adımın 51/95 sayılı belediyeler değişiklik yasasında atılacağını vurgulayan Başbakan Üstel, “Yerinden yönetimi önemsiyorum. Buradan da CTP yönetimine komite aşamasında ortak çalışma ve oybirliği ile adım atma çağrımı yineliyorum. Mali yapısı güçlü, merkezi hükümetin yükünü azaltacak, yerinden yönetimle ülkenin her köşesinde vatandaşa yardımcı olacak bir yapıyı kuracağız” dedi.

Ünal Üstel, “Artık son aşama 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının geçmesiyle belediyeler ile ilgili tüm yasalar tamamlanmış olacaktır. Hükümet olarak çok çaba ve emek sarf ettik. Uzun zamandır bu reformun gerçekleşmesi için katkı koyan herkese teşekkür ederim. İrade olduktan sonra reformların yapılabileceğini ortaya koymuş olduk. 18 belediyenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün adaylara ve partilere şimdiden başarılar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

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26/10/2022 11:00