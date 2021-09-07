Üstel: yoğun bakımdaki 15 hastadan 5’i entübe

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi'nin Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören 15 hastadan 5'inin entübe edildiğini söyledi.

Kıbrıs Genç TV katıldığı bir programda konuşan Üstel, pandeminin ilk günlerine göre test sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekerek “Biz test sayısını yükselttik, bu yüzden hastaları daha çok tespit ettik” dedi.

KKTC’de salgının başladığı ilk günden bugüne 69 hastanın vefat ettiğine dikkat çeken Üstel, bu oranın yükselmemesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Günlük vaka sayılarının 200 bandından 130 bandına gerilediğini ifade eden Sağlık Bakanı Ünal Üstel,

“Bu sayı kötü bir sayı değildir, yükseldi şimdi de düşüyor” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nde 61 hastanın tedavi gördüğünü aktaran Üstel, yoğun bakımda yatan hasta sayının 15 olduğunu 5 hastanın ise entübe edildiğini açıkladı.

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07/09/2021 21:32