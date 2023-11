Üstel: Zorlu yaşam mücadeleleri veren kadınların yaşadıkları sorunlara seyirci kalmamız söz konusu değildir

Başbakan Ünal Üstel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında şunları kaydetti;

“Dünyada içinden geçmekte olduğumuz süreç; kadına yönelik şiddet eğilimlerinin arttığı bir sürece dönüşmüştür.

Savaşların gölgesinde, sosyal hayatta, ekonomik yaşamda ve her şeyden önemlisi aile içinde zorlu yaşam mücadeleleri veren kadınların yaşadıkları sorunlara seyirci kalmamız söz konusu değildir.

Bu yıl idrak edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, yaşanan tüm bu insanlık dışı davranışlara yönelik toplu bir karşı duruşun simgesi haline dönüşmelidir.

En ağır insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddete karşı toplumsal hatta küresel bir farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen çalışmaların gerek kamusal gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığı ile arttığını görmek sevindirici olsa da, bu mücadeleye rağmen, ülkemizde resmi verilere göre, sadece 2023 yılında, on aylık sürede yaklaşık 800 kadının, şiddet mağduru olması, yasal mevzuatımızın geliştirilmesi, önleyici ve koruyucu önlemlerin artırılması konusunda daha proaktif çalışmalar yürütmemiz gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Bu noktada, hangi siyasi görüşten, dinden, dilden ve ırktan olursa olsun, hepimiz “İnsan haklarına karşı en ağır saldırılardan biri olan kadına şiddetin önüne geçmek için birlikte çalışmalıyız.

Konuyu sadece bir gün değil, her gün ele almalı ve şiddet mağduru kadınların her an yanında durarak, mücadelemizi yükselterek sürdürmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, kadına yönelik şiddete karşı, insan üstü bir gayretle çalışmalar yürüten tüm kadın örgütlerimiz selamlıyor, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yapılan tüm çalışmaları desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.”

Bu habere tepkiniz:



24/11/2023 15:20