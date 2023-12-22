Üstel:2024 yılı, 2023'ten daha iyi olacak

Başbakan Ünal Üstel bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın hayırlı olmasını diledi.

Tüm milletvekilleriyle bürokratlara ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Üstel, muhalefet milletvekillerinin yaptığı eleştiriler ve önerilerin dikkate alınacağını dile getirerek 2024 yılının, 2023'ten daha iyi olacağını kaydetti. Üstel, 2024 yılının halka ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek barış yılı olmasını temenni etti.

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman da yerinden söz alarak, emek koyan herkese teşekkür etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre de herkese teşekkür ederek, 2024 yılının hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.