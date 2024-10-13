Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği Büyükkonuk Eko Gün’ün açılışına katılan Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel, cennetin bir parçası olan KKTC’nin güzelliklerinin yine bugün hep birlikte paylaşıldığını kaydederek, geçen sene olumsuz hava şartları nedeniyle Eko Gün’ün etkilendiği hatırlattı, bu sene böyle güzel günde açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üstel, gün boyunca stantlarda ülke kültürünü yansıtan çalışmalar ve ürünler olacağını belirterek, etkinliğe katılan halka “iyi alışverişler”, esnafa da “bol kazançlar” diledi.

Geçen süre içerisinde halka ne söz verdilerse hepsini birer birer yerine getirdiklerini, karşılarına ne tür engeller çıkarılsa da 2027 yılına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Üstel, “Bizi hizmet yolunda hiç kimse durduramaz. Çünkü gaylemiz KKTC’dir. Derdimiz halkımızdır.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’yle en üst düzeyde ilişkileri devam ettirerek, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bu sıkıntıların ülke insanına büyük ölçüde yansımaması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Üstel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere, İsrail- Filistin Savaşı’na, GKRY’nin savaş gemilerinin, uçaklarının cirit attığı bir bölge haline gelmesine rağmen, bugün KKTC’de halkın özgürce dolaşabildiğini, böyle etkinlikler yapabildiğini vurguladı.

"UBP, bu ülkenin en büyük ve en güçlü partisidir”

Ufak tefek sıkıntılarının aşılacağını ve yollarına koalisyon ortaklarıyla devam edeceklerini kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Ulusal Birlik Partisi herkesin kabul ettiği gibi ülkenin en büyük ve en güçlü partisidir.

Hangi büyük projeye bakarsanız bakın, Ulusal Birlik Partisi'nin imzası var, mührü var. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar; bizi icraat yapmaktan, halkımıza hizmet etmekten, halkımızı rahatlamaktan, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollerle gerek altyapı, gerek okul, gerekse yol yapımından hiç kimse engellemeyecek.”

Üstel konuşmasının sonunda etkinlikle kendilerini buluşturan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya belediye meclis üyelerine teşekkür etti.