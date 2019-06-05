Üstel'den 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 5 Haziran Dünya Çevre günü ile ilgili mesaj yayınlayarak, halkın çevre konularına daha duyarlı be bilinçli olmaları yönünde çağırıda bulundu.

Üstel, çevre konularında, bakanlık ve halkın birlikte hareket ederek, ortak bir çalışma ve bilinç ile hareket edilmesi halinde, çevre konularında çağdaş ülkeler seviyesine gelinebileceğini vurgulayarak, halkı bilinçli davranmaya davet etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili mesajı şöyle:

“5 Haziran Dünya Çevre Günüde, çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi artırmak üzere tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 1950'li yıllarda teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin var olan kaynakların kullanımını artırmasıyla çevre kirlilikleri dünya yüzünde oluşmaya başladı.

Canlı yaşamı için hayati öneme sahip olan çevresel değerlerin korunması sadece bir güne, bir haftaya indirgenemeyecek kadar önemli bir konudur. 5 Haziran Dünya Çevre Günü bizler için çevresel duyarlılığın gelişmesi konusunda bir hatırlatma niteliğinde olmakta, bu bağlamda bizler de çevrenin ve doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını tüm süreçlerimizde bütün politika alanlarımıza yansıtmamız gerekliliğini vurgulamaktadır.

Temiz bir çevreden bütün insanların sorumlu olduğu ve bunun bir seferberlik işi olduğundan hareketle, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, belediyelerimiz, halkımızla birlikte çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması amacıyla atık su arıtma tesisleri projelerinden yeşil alanların artırılması çalışmalarına, entegre katı atık yönetiminden sahil temizliği ve çevre eğitimi projelerine kadar birçok alanda çok çeşitli çalışmaları hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

Farkındalık çalışmaları çerçevesinde, kamu spotları ve çeşitli el broşürleri hazırlanarak, çevre konularında, halkımızla birlikte mücadele edilmesi gerektiği bilincini yaygınlaştırılmasını sağlarken, bilinçli bir çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Danışma sürecinin tamamlandığı Çevre Denetimi Taslak Tüzüğü, Gelen görüşlere göre revizesi yapılacak ve tüzüğün yasallaşması için gerekli hukuki süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Ülke genelinde denetimlerin artırılabilmesi amacı ile Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, Çevre Koruma Dairesi personellerine verilmiş olan soruşturma memurluğu eğitimlerinin, daha da yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Ülkemizi, çevre dostu uygulamalarla, gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını gözeterek sağlanacak, Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, yaşam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, doğal kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak çevre yönetim sistemlerinin oluştuğu, herkes için sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını gözeten bir ülke yapma hedefindeyiz.

Bu hedef doğrultusunda, Dünya Çevre Günü’nün, çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum.

Bu ülke ve bu dünya, bizlere gelecek nesillerden emanet olduğu gerçeğini unutmadan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın tek yolunun, bu bilinçle hareket etmek olduğunun unutulmaması dileklerimle.”