Üstel’den Adem Ademgil’e geçmiş olsun ziyareti

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15/09/2024

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Üstel’den Adem Ademgil’e geçmiş olsun ziyareti

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Eşi Zerrin Üstel ile birlikte, UBP’nin Akdoğan’daki simge isimlerinden, Eski Belediye Başkanı Adem Ademgil’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

“Adem Ademgil için çok sevdiğim bir ağabeyim” diyen Üstel, Ademgil’i çok iyi gördüğünü, bir sonraki ziyaretinde daha iyi göreceğine inandığını söyledi.

Üstel’i görünce duygulanan Adem Ademgil de başarı dileklerini paylaştı.

Adem Ademgil’in ailesi de Ünal Üstel’e gösterdiği vefa ve ziyareti için teşekkür etti.

15/09/2024 14:26
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TAGS: Üstel’den Adem Ademgil’e geçmiş olsun ziyareti
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