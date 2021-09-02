Üstel’den antijenle ilgili uyarı

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02/09/2021

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Üstel’den antijenle ilgili uyarı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de katıldığı bir programda aşılıların yapacağı antijen testlerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade ederek hiçbir aşılıdan antijen test için ücret talep edilemeyeceğini vatandaşların ücret talep edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerini istedi. Üstel, bu laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.

PCR test zorunluluğunun kaldırılması konusuna açıklık getiren Sağlık Bakanı Üstel, zorunluluğun kaldırılmasındaki amacın antijen testlerinin daha pratik, maliyetinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.

02/09/2021 11:32
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TAGS: ünal üstel, antihen, test, sağlık bakanlığı
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