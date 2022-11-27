Üstel'den Dana'ya teşekkür!

Gazimağusa Belediye Başkanlığı için kısa süre önce Bağımsız adaylığını açıklayan ve UBP’de disiplin kuruluna verilen Cem Dana'nın, adaylığını geri çektiğini duyurmasının ardından açıklama yapan UBP Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel, Dana'nın kararınından menuniyet duyduğunu ifade ederek diğer bölgelerde de emsal olmasını temenni ettiğini belirtti.

Üstel açıklamasında, "Sayın Cem Dana’nın adaylıktan geri çekildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Yapmış olduğumuz görüşmenin ardından, sayın Cem Dana Gazimağusa için ortaya koymuş olduğumuz projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı da dikkate alarak partisi ile tam bir uyum içerisinde yürüme kararı almıştır. Cem kardeşimizi, adaylık konusunda ısrar etmeme kararından dolayı kutlar, UBP çatısı altında beraber yürüyecek olmamızdan büyük memnuniyet duyduğumu belirtirim. Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını idrak etmesi tüm tabanımıza da örnek olmuştur. Bu özverili kararın diğer bölgelerde UBP adayına rağmen aday olmayı düşünen partililerimize emsal teşkil etmesini temenni eder, partimizin tüm adaylarına başarılar dilerim." dedi.

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27/11/2022 14:23