Üstel’den Mehmet Dursun için taziye mesajı

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25/08/2024

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Üstel’den Mehmet Dursun için taziye mesajı

Lenfoma hastalığı ile mücadele eden Mehmet Dursun, vefatı büyük üzüntü yarattı. Başbakan Ünal Üstel, Dursun için taziye mesajı yayınladı. Üstel, Mehmet Dursun için “Onu, insanlığı, dostluğu, samimiyeti, açık sözlülüğü ve yol arkadaşlığı ile hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

Değerli kardeşlerimizden, Sevgili Mehmet Dursun’u, kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Onu, insanlığı, dostluğu, samimiyeti, açık sözlülüğü ve yol arkadaşlığı ile hatırlayacağız.

Mehmet Dursun’a Allah’tan rahmet, sevenlerine, uzun yıllar emeği geçen BRT’ye ve partimize başsağlığı diliyorum.

25/08/2024 09:33
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TAGS: Üstel’den Mehmet Dursun için taziye mesajı
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