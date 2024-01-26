Üstel'den Savaşkan'a tebrik mesajı

KKTC Atletizm Federasyonu milli sporcusu Buse Savaşkan'ın Almanya'da düzenlenen Atletizm WUppertaler Hochsprungmeeting 2024 Salon Şampiyonası'nda 1.91'lik atlayış yaparak Türkiye rekoru kırmasının ardından Başbakan Ünal Üstel tebrik mesajı yayımladı.

Üstel şu ifadeleri kullandı:

Almanya'da düzenlenen Atletizm WUppertaler Hochsprungmeeting 2024 Salon Şampiyonası'nda 1.91'lik atlayış yaparak Türkiye rekoru kıran KKTC Atletizm Federasyonu milli sporcumuz

Buse Savaşkan'ı gösterdiği başarıdan ötürü halkım ve şahsım adına tebrik ederim. Buse Savaşkan spor adına verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk gençliğine örnek olduğu gibi Kıbrıs Türk tarihine de adını altın harflerle yazdırmaktadır.

Tebrikler BUSE SAVAŞKAN...

Başarılarının devamı dilerim...