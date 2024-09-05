Üstel’e, Güney Meserya’da Coşkulu Karşılama

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazi Mağusa İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği, Güney Meserya’ya bağlı bölgelerde görev alan örgütlerde, kadın ve gençlik kolları üyelerine mazbatalarının verildiği etkinliğe katıldı.

Gecede, Sağlık Bakanı Hakan Dünçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İçişleri bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Sunat Atun, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Geçitkale- Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da yer aldı.

Bölgeden geniş katılımın olduğu etkinlikte, partililer Üstel’e yoğun ilgi gösterdi.

ÖNCÜ: GAZİMAĞUSA'NIN YOLU ÜSTEL'İN YOLUDUR

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü yaptığı konuşmada, "Kongreyi tamamladık sıra istikrara geldi. Kurultayımızda Ünal Üstel etrafında birleşeceğiz. Yolumuz Ünal Üstel’in yoludur” dedi.

BEBEK: TÜM GÜCÜMÜZLE ÜSTEL'İN YANINDAYIZ

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de tüm güçleriyle Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in yanında olduklarını söyledi, istikrar vurgusu yaptı.

HASİPOĞLU: İSTİKRARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da halk arasında verdiği sözü tutan, sözünün eri diye nitelendirilen Ünal Üstel ile istikrar ve kararlılıkla daha güçlü yola devam edeceklerini ifade etti.

ÜSTEL: MESARYAMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Üretim ve bereketli topraklarıyla özdeşleşmiş Mesarya’nın memleketin kalbi olduğuna işaret eden Üstel, gözbebeğimiz Mesaryamızı su ve altyapı açısından daha da güçlendireceğiz” dedi.

Üstel, "Yarım kalan yollar birer birer bitecek dedik. Bitiriyoruz. Yollarımızı tamamlayacak Güney Meserya Bölgesi’ne çağdaş yollar kazandıracağız. Planladığımız her projemizi bitireceğiz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutarak projelerimizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Partisi’nin 24 vekili ile her gün halka hizmet etmek için canla başla çalıştığını söyleyen Üstel, “Sağlıkta dev adımlar atacağız dedik, sağlıkta yerel yönetimlerle iş birliği yapacağız dedik, sağlıkta ilk iş birliğini Beyarmudu Belediyesi ile yaptık. Beyarmudu Sağlık ocağını halkımıza kazandırdık. Halkımıza sağlık alanında ne söz verdiysek 2025 yılında bunları yaşatacağız. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokolle yarım kalan tüm projeleri birer birer bitirip tamamlayacağız. Projelerimizin tamamlanmasında büyük desteği olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini de kullandı.

BÖLGE GENÇLERİNE MÜJDE

Mesarya bölgesinde yaşayan gençlere kırsal kesim arsası verilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Üstel, “Kısa zamanda Mesarya Bölgesinde yaşayan gençlerimize kırsal kesim arsası verilecektir. Aynı zamanda ev ihtiyacı olan gençlerimiz Sosyal konut projemizden yararlanabilecektir. Sporla uğraşan gençlerimizi de unutmadık gençlerimiz spor müsabakalarını daha konforlu ortamlarda yapabilmesi için bölgemizde tesis çalışmalarımız vardır” dedi.