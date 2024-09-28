Üstel’in küçük oğlundan Taçoy’a gönderme

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay bitse de, tartışmalar devam ediyor.

Bu kez, yüzde 65 ile genel başkan seçilen Ünal Üstel’in küçük oğlu Emircan Üstel, “İrade” sloganını sık sık kullanan Hasan Taçoy’a, babasının kullandığı “istikrar” sloganı üzerinden gönderme yaptı.

Kurultay boyunca pek ortada görülmeyen küçük evlat Emircan Üstel, “İstikrar güçlü 1 şekilde devam ediyor. İradenin gücü masallarda kaldı, yüzde 66” ifadeleri ile dikkat çekti.

Bilindiği gibi Üstel’in büyük oğlu Emre Üstel de kurultayda parti meclisine aday olmuş, Girne’de en çok oyu alarak seçimi kazanmıştı.