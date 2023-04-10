Üstel:  "Kırmızı çizgimiz enterkonnekte sisteme geçilmesidir"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci maddeden söz aldı.

Erhürman: “Tüm bu ihtimaller varken, idarenin uzmanlarla oturup önümüzdeki 15 yıla ilişkin enerji politikası belirlemesi gerekir. Aklın yolu bu”

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkenin gelecek 15 yılına ilişkin bir konu olduğunu kaydeden Erhürman, Aksa ile yapılan sözleşmenin 2024 yılının mart ayında sonlanacağını ve idarenin talep etmesi halinde 3 yıl daha uzatılabileceğini hatırlatarak, gelecek 4 yılda enerji ile ilgili olasılıkları sıraladı.

Türkiye ile enterkonnekte olma, Türkiye’nin ve KKTC’nin de dahil olacağı Avrupa üzerinden bir enterkonnekte sisteme dahil olma, fuel oilden vazgeçme gibi olasılıkları sayan Erhürman, “Tüm bu ihtimaller varken, idarenin uzmanlarla oturup önümüzdeki 15 yıla ilişkin enerji politikası belirlemesi gerekir. Aklın yolu bu” dedi.

Erhürman, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile hükümetin işi ihalesiz bir şekilde yapma yetkisi almak istediğini ifade ederek, bunun ülkenin geleceğine zarar verme riski taşıdığını vurguladı.

Hükümeti yasa tasarısını geri çekmeye ve uzmanlarla birlikte enerji politikası geliştirmeye çağıran Erhürman, bu yapıldıktan sonra herhangi bir şirketten hizmet alma ihtiyacının ortaya çıkması halinde alınabileceğini anlattı.

Hükümetin enerji politikası geliştirmemesi halinde CTP olarak kendilerinin hükümete geldiklerinde bunu yapacaklarını anlatan Erhürman, “Uzmanlarla bu ülkenin enerji politikasını belirleyeceğiz ve eğer bu sözleşme oluşturacağımız enerji politikasının önünde bir engel oluşturursa, o zaman bu sözleşmeyi iptal edeceğiz” dedi. Sözleşmenin tek taraflı iptali halinde ilgili şirkete tazminat ödenmesi gerekebileceğini de anlatan Erhürman, İyi İdare Yasası’nın 22. maddesine atıfta bulunarak, İdarenin kendi işlem, ihmal ve eylemlerinden doğan zararı gidermekle yükümlü olduğunu ve zarar görenin zararı giderildikten sonra kusurlu işlem ya da eylemiyle zararın doğmasına sebebiyet veren kamu personeline mahkeme tarafından tespit edilen kusur oranında rücu (yönelmek) edeceğini kaydetti.

Göreve geldiklerinde, arz güvenliğini sağlamak ve daha ucuza enerji almak için gerekirse sözleşmeyi iptal edeceklerini yineleyen Erhürman, bugünkü yetkililere, kusurlu işlem ya da eylemiyle zararın doğmasına sebebiyet verdikleri için mahkeme tarafından tespit edilen kusur oranında rücu edeceğini de söyledi.

Erhürman’ın konuşması sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden “Geçmişte yapılanın yanlış olduğunu kabul ediyorsunuz" diye konuştu. Bunun üzerine Erhürman, “Siz geldiğinizde feshederdiniz sözleşmeyi ve dava açardınız” yanıtını verdi.

“Benim derdim çocuklarımızın gelecekte ucuza, çevreci ve arz güvenliği olan enerji kullanması” diyen Erhürman, bu dönemde imzalanacak sözleşmenin CTP iktidara geldiğinde ucuza, çevreci ve arz güvenliği olan enerji kullanılmasının önünde engel teşkil etmesi halinde sözleşmeyi iptal edeceğini tekrarladı ve “Sözleşmenin iptali durumunda şirket dava açarsa ve tazminat ödersek size rücu davası açmak zorundayım” dedi.

Son iki Meclis oturumunda stenografların yaptığı ek mesaiye kalmama eylemine de değinen Erhürman, bu eylemin sendikalarının çizdiği çerçeveden yapıldığını ve meşru olduğunu vurguladı.

Stenografların eylemleri nedeniyle odalara çekilerek tehdit edildiğini ifade eden Erhürman, “Bu insanları odalara çekerek tehdit etmeniz de meşru değil, bir ceza verirseniz hükümete geldiğimizde bunu da iptal edeceğiz” diye konuştu.

Ardından Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusuna dönen Erhürman, “Önünüzde 4 senelik süre varken ihalesiz şekilde sözleşme imzalama yetkisi mi istiyorsunuz? Siz bu ülkenin 15 senelik geleceğini ipotek altına alıyorsunuz” dedi.

18 Nisan’da yeni Ercan Havalimanı’nın açılacak olması ile ilgili Erhürman, işten anlayan çevrelerin bunun mümkün olmadığını söylediğini belirterek, “Eğer bir sorun çıkarsa bütün sorumluluğu omuzlarınızdadır. Bunun da bedelini bu kararı verenler ödeyecektir” dedi.

Maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasanın da Cumhurbaşkanlığından Meclise geri gönderildiğini hatırlatan Erhürman, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile protokol imzalanması için yasanın geri gönderilmesi gerekmediğini söyledi.

Erhürman, enerjide yanlış politikaların Kıbrıs Türk halkını yok edeceğini de belirterek, yaşananların Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri çerçevesinde çözüleceğini söyledi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından komitelerden gelen tasarı, görüşülecek diğer işler kısmına geçildi. Bu çerçevede, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının görüşülmesine 6 Nisan tarihindeki olağanüstü toplantıda kalındığı yerden devam edildi.

Üstel: "Kırmızı çizgimiz enterkonnekte sisteme geçilmesidir"

Başbakan Ünal Üstel söz alarak, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının, enerji politikalarının oluşturulması açısında engel olmadığını söyledi.

Tüm amaçlarının enerjide arz güvenliğini sağlamak ve enerji açığını karşılamak olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu ülkenin enerjide önünün açmanın tek yolu, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesidir. Buradaki kırmızı çizgimiz enterkonnekte sisteme geçilmesidir” dedi.

Maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasanın Cumhurbaşkanından dönmesi ile ilgili Üstel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin kendisini ziyaret ederek, çocukları adına okul ve spor salonu yapma isteklerini ilettiklerini anlatarak, bunun üzerine kendisinin bahse konu yasada maaş kesintileri ile ilgili olan tutarı Derneğe aktarmayı teklif ettiğini, Derneğin de bunu kabul ettiğini kaydetti.

Üstel, bunun üzerine Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı’nın da kanaati gereği yasayı Meclise gönderdiğini aktararak, “Yasada ilgili kesintilerin olduğu kısmında değişiklik yapılacak ve maaş kesintilerinin tümü derneğe aktarılacak” dedi.

Başbakanın konuşması sırasında CTP Genel Başkanı Erhürman yerinden söz alarak “Neden enerji politikalarınızı belirlemeden ihalesiz şekilde bu işi yapma yetkisini talep ediyorsunuz?” diye sordu. Üstel soru üzerine, “Biz bu yasa ile birlikte yetkiyi alıyoruz ve ilgili şirketlerle bu konuşmaları yapacağız. Çünkü 2029’da artık yakıt yok. Bizim santralimiz fuel oilledir. Bu santralin de 2029’dan sonra bakıma alınıp alternatif bir yere çekilmesi lazım. Dolayısıyla tüm bu hazırlıkları yaparken tabii ki ilgili şirketlerle konuşacağız süratli şekilde...” diye konuştu.

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10/04/2023 15:10