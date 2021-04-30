Üstel:Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeni açılım olacak mı?” sorusuna karşılık, “ Üst Kurul, Bayram'ın gelmesi ile Türkiye’deki kapanmanın da ne denli ciddi olduğunu gördü sanırım, bir anda ülkenin tümünü açmak vaka sayıları ile orantılıdır dolayısıyla üst kurulun bu yönde alacağı karar kamuoyuyla paylaşılacak.” ifadelerini kullandı.

Üstel, Pazar günü sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada kararı üst kurulu vereceğini belirterek, " benim inancım odur ki Pazar günleri sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edecek" dedi.

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30/04/2021 15:50