Üstel:Seçim sonuçlarının ülke ve devletimize hayırlı olmasını dilerim

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel , Alsancak İlkokulu 157 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başbakan Üstel oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada belediyeler reforumunun gerçekleştirildiği anlattı ve akşama YSK’nın açıklayacağı neticelerle 2023 yılına yeni yerel yönetim anlalayışyla başlanacağını ifade etti.

Uzun bir maratonun sonuna gelindiğini kaydeden Üstel, propaganda sürecini demokratik anlayışla tamamladığını, bugün de aynı şekilde vatandaşların oy verme sürecini tamamlayacağına inandıını belirtti.

Üstel, “Biz de eşimle oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının ülke ve devletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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25/12/2022 13:02