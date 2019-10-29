Üstel:Turizm sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç

Turizm Dünyasının tüm paydaşlarının heyecanla ve merakla beklediği Antalya Turizm Fuarı, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Antalya Turizm Fuarı, sektör aktörlerine birebir işbirliği fırsatı sunarken, yurt dışından gelen 1000’e yakın acente yetkililerini de misafir ederek turizme değer kattı.

Turizm dünyasının önemli paydaşları ile beraber KKTC’nin de standa sahip olduğu Antalya Turizm Fuarında, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı sağlanırken, önümüzdeki turizm sezonuna dair iş birlikleri masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna-Almanya gibi bazı ülkelerden de büyük seyehat acentalarının yer aldığı fuarda, KKTC hakkında sunum yapıldı ve bilgi verildi. KITSAB ve KITOB temsilcilerinin de katıldığı Antalya Turizm Fuarının açılışını ise KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptı.

Bakan Üstel: "Turizm İçin Sizlerle birlikteyiz"

KKTC 'nin partner ülke olarak katıldığı Antalya Turizm Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, cazibesini hiç bir dönemde kaybetmemeyi başaran, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip sevgi adasından sizlere selam getirdim” diyerek konuşmasına başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC ekonomisi için lokomotif sektörünün turizm olduğunu vurguladı ve eşsiz güzelliklere, tarihi zenginliklere sahip olan Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası arenada baskı altında ve önemli ambargolarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti ve bu şartlarda turizm ile uğraşmanın zorluklarından bahsetti.Deniz ve hava ulaşımında ambargo uygulandığını Kuzey Kıbrıs’a yönelik direkt uçuşların olmadığını belirten Bakan Üstel; “Bu zorlu koşullara rağmen turizmde bin yatak kapasitesiyle çıktığımız bu yolculukta bugün 26 bin yatak kapasitesine ulaştık. 50 bin turist rakamından 2 milyon turist seviyesine ulaştık. 2025 yılı için hedefimiz; 2 milyon turist ve 2 milyar dolar turizm geliri… Her ne kadar zorlu koşullar içerisinde olsak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yolumuzda ilerleyeceğiz ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs turizminin en çok pay aldığı ülkenin Türkiye, ikinci sırada ise Avrupa pazarının olduğunu ifade eden Bakan Üstel; iki toplumu birbirine bağlayan, tarihten gelen güçlü bağlar sayesinde önümüzdeki süreçte de koydukları hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’a yönelik uygulanan izolasyon politikası nedeniyle Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını yineleyen Üstel; “Sizlerden isteğim: Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her insanın bir kez olsun Kuzey Kıbrıs’ı görmesidir. Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan tur operatörlerinin dışında geri kalan tur operatörlerinin de Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri ve Kıbrıs’ın güzelliklerine şahit olmalarıdır. Kuzey Kıbrıs’ı her platformda öne çıkarmanızı istiyoruz. Sizlere ihtiyacımız var. Kuzey Kıbrıs’ın size ihtiyacı var, o yüzden bugün buralardayız ve sizlerle birlikteyiz” dedi.

Üstel: Amacımız yeni turist profiline uygun ürünler geliştirmek

Dünya’da yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen Dünya Turizm Örgütü’nün öngörülerine bakıldığında turizm sektörünün hacminin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çeken Bakan Üstel, günümüzde 1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini belirtti.

Turizm sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç...

Yapılan hesaplamalarda bu rakamın 2030’larda 1,8 milyarı bulacağının öngörüldüğünü belirten Ünal Üstel turizmin eriştiği büyüklükle, kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

Sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket ediyoruz...

“Günümüz dünyasının, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden şekillendirme çabası içine girdiğini açıkça görmekteyiz” diyen Bakan Üstel, bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha etkin kullanımını ve gelecekte güvenli bir yaşamın mümkün kılınması noktasında, sorumlu birçok ülke gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de sorumluluklarının bilincinde olarak hareket ediyor” dedi.

Teknoloji ve bilim kadar turizm de hızla değişiyor...

Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen bu dijital çağda teknoloji ve bilim kadar turizmin de hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör haline geldiğine işaret eden Ünal Üstel, ”değişen çağın kendi insan modelini oluşturması ve yeni ihtiyaçları da beraberinde getirerek kendi arzını yaratması doğal bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla iç dinamiğe ve çeşitliliğe sahip turizmin de ayak uydurmak zorunda olduğu kanaatindeyim” dedi.

Çağımızda bireyin özgürlüğü ve refahı öne çıktı...

Günümüzün düşünsel odak noktasında kitleselleşmenin yerini yavaş yavaş bireyin aldığı, evrensel geçerli ilkeler veya doğruların yerine, bireyin özgürlüğü ve refahının öne çıktığı bir çağa girildiğinin altını çizen Ünal Üstel, “kitlesel üretim ve tüketimin olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başladığı çağımızda günümüz insanlarının ihtiyaçlarını artık standartlaştırılmış kitlesel ürünlerle karşılayamadığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Bakanlığımız meydana gelen değişimleri takip ediyor...

Deniz-güneş-kum ile geleneksel olarak başlayan bildik anlamdaki turizmin, günümüzde heyecan verici- eğitici-eğlendiriciye- sağlığı geri kazandırıcı, koruyucu ve geliştirici şekle doğru evrildiğine işaret eden Bakan Üstel, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Dünyada meydana gelen değişimleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Paydaşları ile birlikte hareket ediyoruz...

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın paydaşları ile birlikte hareket ederek bir yandan mevcut turizm faaliyetlerinin kalitesini artırmak, diğer bir yandan ise turizmde çeşitliliği sağlayarak yeni turist profiline uygun ürünler geliştirmek için gerekli adımları attığını söyleyen Üstel, “uzun yıllardır ülkemiz Kuzey Kıbrıs dünyanın dört bir yanından, doğal, kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleri yanısıra, üniversitelerinde sunulan kaliteli eğitim olanakları sayesinde nifusunun dört katına yakın sayıda turist ağırlıyor” dedi.

Turizmi devlet politikası olarak kabul ediyoruz...

Bakanlığın turizmi devlet politikası olarak kabul ettiğini ve bu alanın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerekli adımları attığına işaret eden Bakan Üstel, bakanlığın, başta Türkiye ve fuara katılan bütün ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

FTI Turkey Direktörü Hicabi Ayhan : "Türkiye'nin Her Zaman Yanında Olacağız"

FTI Turkey Direktörü Hicabi Ayhan : " FTI Grubu son yıllarda olduğu gibi bugün de Türkiye'nin arkasında olmaya devam edecektir. İyi zamanda da kötü zamanda da Türkiye'nin yanındayız. Gelecek yıllarda da Türkiye ile ilgili her türlü organizasyonda sizlerin yanında olacağız. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştiren Gm Turizm Ve Yönetim Dergisi'ni kutlarım. İlk yılında gerçekten başarılı bir organizasyona imza attılar. Antalya Turizm Fuarı'nın gelecek yıllarda büyüyerek devam edeceğine canı gönülden inanıyorum ve kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cahit Şahin, "Antalya Turizm Fuarı'nda Tüm Turizm Paydaşlarını Bir Arada Görmek Bizi Mutlu Etti"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cahit Şahin, Antalya Turizm Fuarı açılış konuşmasına KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Cahit Şahin konuşmasının devamında " Turizm sektörünün tüm paydaşlarını böyle güzel bir organizasyonda bir arada görmek bizleri son derece mutlu etti. Özellikle Antalya Turizm Fuarı olarak bir ilki gerçekleştiren Gm Center ve Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral ve Ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyonun devamının geleceğine inancımız sonsuzdur. " şeklinde konuştu.

Açılış törenin sonunda GM Center ve Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral, KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'e Antalya Turizm Fuarı'nın simgesi olan "Kalp"i takdim etti.

29/10/2019 18:31