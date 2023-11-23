Utanmayı attılar, sosyal medyadan pazarlıyorlar

Çağın vebası olarak adlandırılan ve hekimlerin büyük savaş açtığı Puff Barlar ülkemizde yayılmaya devam ediyor.

Meyve aroması içermesi nedeniyle ağızda hoş bir tat bırakan Puff Barlar, sosyal medya üzerinden pazarlanıyor.

Ortaokul ve liselerde satılan zehir, Barr Cyprus hesabı üzerinden sosyal medyada müşteri arıyor.

Haber Kıbrıs, uzun bir süredir gençleri zehirleyen Puf Barlara savaş açmış durumda. Hükümet ise, yayınladığı genelgeyle bazı hatırlı şahıslara yasal satış izni vermeye çalışıyor.