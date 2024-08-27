Uthman Sağlık Kontrollerinden Geçirilecek

Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren, Lefkoşa sokaklarında yürümesiyle tanınan 44 yaşındaki Gana uyruklu Abubakar Uthman teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve 2 avukat duruşmada zanlı adına hazır bulundu.

Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.08.2024 tarihinde, saat 18.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Abubakar Uthman’nın yapılan muhaceret kontrolünde, 30.09.2008 tarihinden itibaren 5807 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2004 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, 20 güne itiraz etmeyeceklerini, bu süre içerisinde zanlının yasal statüye kavuşması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Esendağlı, zanlının cezaevine konulmadan önce fiziki kontrolden ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayan bir süre cezaevine gönderilmesine, öncesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile tam teşekkülü bir devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)