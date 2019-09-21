Ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Çoğu kadının ütü yapmaktan nefret ettiğini biliyoruz. Peki, vücudumuz da aynı fikirde olabilir mi? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Sevin Karalar, ütü buharına maruz kalmanın sağlık sorunu yaratıp yaratmayacağını anlattı ve ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Alerjik astım hastalarının kapalı ortamda yüksek nem ile temasının astım ataklarını uyarabileceğini belirten Karalar, uzmanlar olarak astım hastalarının ütü yapmak gibi nemli ortam yaratan durumlardan kaçınmasını önerdikleri belirtti.

Özellikle son dönemde satışa sunulan yoğun buharlı ütülerin riskli olduğuna dikkat çekiyor. Astımı olmayanlar için de yüksek derece nemli ortamlar sorun yaratabiliyor.

Astım olmayanların (astım ya da alerjieğilimi de yoksa) kapalı ortamda kalmadıkları ve ütülerin rutin bakımı gerçekleştirdikleri müddetçe sorun yaşamayacağını söyleyen Karalar, ütünün her kullanımda temizlenmesinin gerektiğini ve camların açık tutulması gerektiğini belirtiyor.

Nemli ortamın mikroorganizmanın üremesini kolaylaştırdığını ve bu riskten ötürü kapalı ortamda uzun süre kalınmaması gerektiğini sözlerine ekliyor.

21/09/2019 10:15