Ütüyü böyle kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz

Günlük giydiğimiz kıyafetlerinin birçoğu güzel gözükmesi için ve bakterilerden arınması için ütüye ihtiyaç duyar. Özellikle bazı parçalar vardır ki ütülemesi basit gibi görünür fakat oldukça el oyalar. Gömlek, nevresim, yastık kılıfı gibi parçalar bunların başında gelir. İşte yıllardır bilinmeyen ütüdeki ufak detay bu tür parçaları ütülerken içinizi çok kolaylaştıracak ve elinizi hızlandıracak.

Ütü yaparken birçok kişinin bilmedi ufak bir detay, aslında işinizi kolaylaştırıp elinizi hızlandıracak.

BUNU BİRÇOK KİŞİ BİLMİYOR

Ütünün ön kısmında bulunan sivri burnunun taban ile kazan arasında ortalama yarım parmak boyutunda bir boşluk vardır.

Hiç düşündünüz mü bu boşluk ne işe yarıyor?

Gömlek, yastık kılıfı, bluz, ceket gibi ütülerken detay isteyen tekstil ürünlerinin düğme gibi yerlerini daha kolay ütülemenizi sağlar.

Bu boşluğa ütü yapacağınız ürünü koyun bol buharla ütüleyin. İşte, bu kadar basit!

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13/04/2022 18:26